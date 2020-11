Europas Leitbörsen starten fester

Die europäischen Leitbörsen sind am Donnerstag fester in den Handelstag gestartet. Zuvor hatten bereits die Börsen in den USA und in Asien klare Kursgewinne verzeichnet.

Der Ausgang der US-Präsidentschaftswahl ist weiterhin offen, Herausforderer Joe Biden dürfte jedoch in den meisten der noch ausständigen Bundesstaaten bessere Chancen haben als Amtsinhaber Donald Trump. Dieser wiederum hat bereits angekündigt, einige der entscheidenden Ergebnisse nicht akzeptieren zu wollen. Im Senat dagegen dürften die Republikaner ihre Mehrheit behalten.

Der Euro-Stoxx-50 stieg gegen 9.15 Uhr um 1,11 Prozent auf 3.196,16 Punkte. Der deutsche Leitindex DAX gewann 1,02 Prozent auf 12.449,45 Einheiten. Der FTSE-100 legte etwas moderater um 0,34 Prozent auf 5.904,76 Zähler zu.