Europas Leitbörsen starten etwas fester

Europas Börsen sind am Donnerstag mit kleinen Gewinnen in den Handel gestartet. Der Euro-Stoxx-50 befestigte sich leicht um 0,16 Prozent auf 2.968,17 Punkte. Der deutsche Aktienindex DAX stieg um 0,69 Prozent auf 11.640,43 Zähler. Der britische FTSE gewann 0,21 Prozent auf 5.593,86 Punkte. Am Vortag hatten die Märkte vor dem Hintergrund einer sich zuspitzenden Coronakrise und neuer Lockdowns stark verloren.

Für Bewegung bei einzelnen Aktien sorgte die laufende Ergebnisberichtssaison. So stiegen in London Aktien von Lloyds nach guten Zahlen um 2,65 Prozent. Nokia büßten hingegen nach einer Kürzung des Ausblicks 15,56 Prozent ein.

Impulse könnte jetzt die am Nachmittag anstehende Zinsentscheidung der EZB bringen. In den USA stehen zudem Daten zum Wirtschaftswachstum an. Die Analysten der Helaba sehen hier Enttäuschungspotenzial, auch wenn ein deutliches Wachstum gemeldet werden dürfte.