Europas Leitbörsen schließen tief in der Verlustzone

Die europäischen Leitbörsen gerieten am Mittwoch angesichts der steigenden Sorgen rund um die Coronakrise in Europa deutlich unter Druck. Der Euro-Stoxx-50 ging mit einem satten Minus von 3,49 Prozent bei 2.963,54 Punkten aus dem Handel. Der Frankfurter DAX baute ein noch größeres Minus von 4,17 Prozent auf 11.560,51 Einheiten. In London verlor der FTSE-100 2,55 Prozent auf 5.582,80 Zähler.

Die Coronakrise bleibt das vorherrschende Thema an den Märkten. Nachdem die Infektionszahlen in Europa weiterhin stark ansteigen, erwägen weitere Länder neue Lockdown-Maßnahmen zur Eindämmung des Virus. In Deutschland will man etwa mit massiven Kontaktbeschränkungen die Pandemie in den Griff bekommen und auch die französische Regierung hat weitere Maßnahmen angekündigt.