Europas Leitbörsen schließen fester

Die europäischen Börsen haben am Freitag fester geschlossen. Der Euro-Stoxx-50 beendete den Handelstag mit einem Plus von 0,87 Prozent bei 3.198,86 Punkten. Der deutsche Leitindex DAX stieg um 0,82 Prozent auf 12.645,75 Einheiten. Der britische FTSE-100 gewann 1,29 Prozent auf 5.860,28 Punkte.

Unterstützt wurden die Börsen von der Aussicht auf ein weiteres US-Konjunkturhilfspaket im Kampf gegen die Coronakrise. Angesichts der Unsicherheiten um den US-Wahlausgang und die weitere Entwicklung der Pandemie hielten sich aber viele Anleger zurück.

Für Impulse sorgten teilweise Unternehmensnachrichten. So waren Bankwerte nach guten Zahlen von Barclays europaweit gut gesucht. Barclays-Aktien selbst stiegen in London um 6,96 Prozent. Deutlich zulegen konnten auch einige Luftfahrtwerte wie Airbus (plus 5,55 Prozent).