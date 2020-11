Europas Leitbörsen schließen einheitlich im Plus

Die europäischen Leitbörsen haben am Donnerstag einheitlich im Plus und teils mit sehr starken Kursgewinnen geschlossen. Sie setzten damit ihre jüngste Rally fort und verzeichneten den bereits vierten Handelstag in Folge Kursgewinne. Unterstützung kam im Späthandel von den US-Börsen, die ebenfalls erneut sehr deutlich zugelegten.

Der Ausgang der US-Präsidentschaftswahl ist weiterhin offen, Herausforderer Joe Biden dürfte jedoch in den meisten der noch ausständigen Bundesstaaten bessere Chancen haben als Amtsinhaber Donald Trump. Im Senat dagegen scheint es wahrscheinlicher, dass die Republikaner ihre Mehrheit behalten.

Der Euro-Stoxx-50 ging um 1,72 Prozent höher bei 3.215,56 Punkten aus dem Handel. Damit hat der Index an jedem Tag der laufenden Börsenwoche jeweils mehr als eineinhalb Prozent zugelegt. Der deutsche Leitindex DAX gewann in Frankfurt 1,98 Prozent auf 12.568,09 Einheiten. Der FTSE-100 in London legte etwas weniger stark um 0,39 Prozent auf 5.906,18 Zähler zu.