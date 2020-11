Europas Leitbörsen nach US-Wahl sehr fest, Euro-Stoxx-50 plus 2,0%

Die europäischen Leitbörsen sind am Mittwoch, einen Tag nach der US-Präsidentschaftswahl, mit deutlichen Zuwächsen aus dem Handel gegangen. Ungeachtet eines weiterhin unklaren Ausgangs der Wahl zogen die Aktienkurse an der Wall Street merklich an und dies beflügelte auch in Europa.

Dabei hatten sich die Börsianer genau vor diesem Szenario einer Hängepartie mit einem sich hinziehenden Wahlergebnis und möglichen juristischen Anfechtungen gefürchtet, weil die Unsicherheit im Markt dadurch steige. Bis ein klares Ergebnis im Rennen zwischen Trump und dem Demokraten Biden feststehe, müssten sich die Anleger auf größere Schwankungen an den Finanzmärkten einstellen, formulierte ein Experte.

Der Euro-Stoxx-50 stieg um 2,01 Prozent auf 3.161,07 Zähler, nachdem er im Frühhandel noch klar im Minus notiert hatte. Der DAX in Frankfurt schloss mit 12.324,22 Punkten und plus 1,95 Prozent. Der FTSE-100 der Börse London gewann um 1,67 Prozent und steht nun bei 5.883,26 Stellen.