Europas Leitbörsen nach EZB-Entscheid weiter im Minus

Die wichtigsten Börsen in Europa haben am Donnerstagnachmittag im Minus notiert. Der Euro-Stoxx-50 hielt gegen 14.45 Uhr mit einem Abschlag von 1,43 Prozent bei 2.921,04 Punkten. Der deutsche DAX rutschte ins Minus und notierte um 0,36 Prozent tiefer bei 11.518,08 Zählern. Der britische FTSE fiel um 0,32 Prozent auf 5.565,11 Punkte. Am Vortag hatten die Börsen angesichts der jüngsten Zuspitzung der Corona-Lage bereits deutlich verloren.

Die Zinsentscheidung der Europäischen Zentralbank (EZB) am Donnerstagnachmittag wirkte sich nicht merklich im Handel aus. Den Leitzins beließ die Notenbank auf dem Rekordtief von null Prozent. Dort liegt er bereits seit März 2016.

Die Währungshüter um Notenbank-Chefin Christine Lagarde beschlossen zwar keine großen neuen Hilfsprogramme für die Konjunktur. Die Notenbanker teilten aber mit, die im Dezember erwarteten neuen Wirtschaftsprognosen ihrer Volkswirte würden eine genauere Einschätzung der Konjunkturaussichten ermöglichen. Auf dieser Grundlage werde sie nötigenfalls ihre Instrumente anpassen, um auf die Entwicklungen zu reagieren.

Für Impulse bei einzelnen Aktien sorgte hingegen die laufende Berichtssaison. So stiegen in London Aktien von Lloyds nach besser als erwartet ausgefallenen Ergebnissen um 2,75 Prozent. Volkswagen-Aktien reagierten mit einem Plus von 2,25 Prozent auf die Zahlen des Automobilkonzerns und waren damit die größten Gewinner im Euro-Stoxx-50.

Nokia büßten hingegen nach einer Kürzung des Ausblicks 16,90 Prozent ein und waren damit die mit Abstand größten Verlierer im Index. Der finnische Netzwerkausrüster kappt nach einem Auftragsverlust in den USA seine Jahresziele und richtet sich strategisch neu aus.

Aktien des Zustelldiensts Delivery Hero fanden sich nach einer Empfehlung an der Spitze des DAX mit einem Plus von 3,88 Prozent auf 101,10 Euro. Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für Delivery Hero nach Quartalszahlen von 115 auf 117 Euro angehoben und die Einstufung auf "Overweight" belassen.

Die am Nachmittag gemeldeten US-Daten wirkten sich nicht merklich aus. Die US-Wirtschaft hat nach dem Einbruch im Frühjahr im Sommerquartal wieder kräftig Boden gutgemacht. Das Bruttoinlandsprodukt (BIP) stieg von Juli bis September auf das Jahr hochgerechnet im Rekordtempo um 33,1 Prozent. Experten hatten lediglich einen Zuwachs um 31,0 Prozent erwartet, nach einem Minus von 31,4 Prozent im Frühjahr.

Impulse könnten jetzt die nach US-Börsenschluss anstehenden Quartalszahlen einiger US-Unternehmen bringen. Angesetzt sind Veröffentlichungen der US-Technologieriesen Apple, Amazon, Alphabet und Facebook.