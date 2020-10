Europas Leitbörsen leicht im Plus erwartet

An Europas Börsen werden am Freitag zur Eröffnung kleine Pluszeichen erwartet. Positive Impulse liefern die US-Börsen, wo sich der Dow Jones am Vorabend wegen der Hoffnung auf ein rasches Konjunkturpaket ins Plus vorarbeiten konnte. Ansonsten sorgt die Coronavirus-Pandemie weiter für Unsicherheit. Beim Euro-Stoxx-50 deutete sich in der Früh ein Anstieg um 0,2 Prozent an. Der X-DAX als Indikator für den deutschen Leitindex DAX signalisiert ein Plus von 0,15 Prozent.

Nach US-Handelsschluss heimste das zweite TV-Duell zwischen Präsident Donald Trump und Herausforderer Joe Biden viel Lob ein - es gab mehr Debatte und weniger Unterbrechungen. Für die Börsen sei die Debatte aber eher ein Non-Event gewesen, bemerkte Marktanalyst Thomas Altmann von QC Partners. "Grundsätzlich können die Börsen sowohl mit einem Präsidenten Trump als auch mit einem Präsidenten Biden leben. Das Schreckensszenario für die Börsen wäre ein unklares Ergebnis, dem dann eine wochen- oder gar monatelange Hängepartie folgt, bis der Sieger schließlich feststeht."

Unter den Einzelwerten dürften die Aktien von Daimler nach dem Quartalsbericht des Autokonzerns das Anlegerinteresse wecken. Mit einem starken dritten Quartal im Rücken trauen sich die Stuttgarter für dieses Jahr nun wieder etwas mehr zu als bisher. Am Ende werde man zwar bei Absatz und Umsatz weiter unter dem Niveau des Vorjahres landen, das Ergebnis vor Steuern und Zinsen werde nun aber in der gleichen Größenordnung ausfallen, teilte der Konzern mit. Bisher war Daimler davon ausgegangen, aufgrund der massiven Folgen der Corona-Krise überall unter dem 2019er-Wert zu bleiben. Auf der Handelsplattform Tradegate stiegen die Daimler-Aktien um 1,1 Prozent.