Europas Leitbörsen legen im Frühhandel zu - US-Vorgaben stützen

Die europäischen Börsen sind am Freitag mit Gewinnen in den Handel gestartet. Gestützt wurden die Märkte von guten Vorgaben der US-Börsen. Der Euro-Stoxx-50 stieg bis 10.35 Uhr um 0,72 Prozent auf 3.194,22 Punkte. Der deutsche Leitindex DAX legte 0,95 Prozent auf 12.662,63 Punkte zu. Der FTSE-100 gewann 1,13 Prozent auf 5.851,19 Punkte.

Aufmerksam verfolgt wird an den Börsen weiter die Entwicklung der Corona-Pandemie und der US-Wahlkampf. Nach US-Handelsschluss heimste das zweite TV-Duell zwischen Präsident Donald Trump und Herausforderer Joe Biden viel Lob ein - es gab mehr Debatte und weniger Unterbrechungen. Für die Börsen sei die Debatte aber eher ein Non-Event gewesen, bemerkte Marktanalyst Thomas Altmann von QC Partners.

Unter den Einzelwerten waren die Aktien von Daimler nach den finalen Drittquartalszahlen mit plus 1,95 Prozent gut gesucht. Als Treiber dafür galt der angehobene Gewinnausblick des Autobauers. Händler werteten diesen "leicht positiv". Zudem schraubten die Stuttgarter auch ihre Ziele für den Barmittelzufluss und die Marge der Kernmarke Mercedes-Benz hoch. Laut Analyst Philippe Houchois von Jefferies lässt der neue Ausblick bis zu 20 Prozent Luft nach oben bei den Analystenprognosen.

Die Aktien von Puma reagierten mit einem Kursgewinn von 1,99 Prozent auf einen positiven Analystenkommentar. Das Analysehaus Mainfirst empfahl die Titel des Sportartikelherstellers zum Kauf. Puma dürfte bei der Vorlage der Zahlen zum dritten Quartal mit seiner Umsatz- und Kostenentwicklung beeindrucken, schrieb Analyst Cedric Lecasble.

In London waren nach guten Zahlen von Barclays vor allem Bankwerte gut gesucht. Barclays-Aktien waren mit einem Plus von 6,85 Prozent die größten Gewinner im FTSE, knapp gefolgt von den Titeln des Branchenkollegen Lloyds (plus 5,18 Prozent). Auch an anderen Börsen konnten Bankwerte wie etwa BNP Paribas (plus 2,42 Prozent) in Folge zulegen.

Laut dem UBS-Analysten Jason Napier, sind die Barclays-Zahlen auf ganzer Linie besser als erwartet ausgefallen. Barclays ist in der Corona-Pandemie deutlich besser durch den Sommer gekommen als gedacht, unterm Strich übertrafen die Gewinnkennziffern im dritten Quartal die Markterwartungen um das Mehrfache.

Wichtige US-Daten werden am Nachmittag nicht erwartet. Am späten Nachmittag sollten aber die Ratingüberprüfungen für Italien, Griechenland, und Großbritannien seitens S&P im Blick behalten werden, schreiben die Analysten der Helaba.