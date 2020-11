Europas Leitbörsen im Verlauf weiter deutlich im Plus

Die europäischen Leitbörsen hielten sich am Montag im Verlauf weiterhin deutlich in der Gewinnzone. Der Euro-Stoxx-50 stand gegen 14.30 Uhr mit einem Plus von 2,03 Prozent bei 3.018,31 Punkten. Der Frankfurter DAX gewann unterdessen ebenso klare 1,87 Prozent auf 11.773,14 Einheiten. In London legte der FTSE-100 um 1,26 Prozent auf 5.647,40 Zähler zu.

Für die positive Börsenstimmung sorgten am Montag robuste Konjunkturdaten aus der Eurozone. Im Oktober hat sich die Stimmung unter den Industrieunternehmen der Eurozone weiter von ihrem Corona-Einbruch erholt. Der IHS-Markit-Einkaufsmanagerindex für die Industrie stieg zum Vormonat um 1,1 auf 54,8 Punkte. Ein erstes Schätzergebnis hatte noch 54,4 Punkten ergeben.

Auch aus China folgten positive Konjunkturdaten. Der Einkaufsmanagerindex (PMI) des Wirtschaftsmagazins "Caixin" für das herstellende Gewerbe stieg im Oktober überraschend auf von 53,0 auf 53,6 Punkte. Das wichtige Konjunkturbarometer erreichte damit den höchsten Stand seit Jänner 2011.

An der Wall Street dürfte es im Vorfeld der morgigen US-Präsidentschaftswahl ebenso nach oben gehen - die US-Futures deuten auf eine positive Börseneröffnung. Am Nachmittag stehen in den USA zudem aktuelle Einkaufsmanagerdaten auf der Agenda.

Im Eurozonen-Leitindex zeigten sich auch am Nachmittag weiterhin Bankenwerte sehr fest. Die Titel der niederländischen ING Groep gewannen an der Spitze der Kurstafel 4,2 Prozent. Auch die Aktien der BNP Paribas legten um 4,0 Prozent zu.

Bei den Titeln des französischen Ölkonzerns Total (plus 3,9 Prozent auf 26,83 Euro) sorgten nach den Quartalszahlen am vergangenen Freitag Analystenkommentare für Bewegung. So haben etwa die Experten der Credit Suisse die Total-Titel die Einstufung "Neutral" und das Kursziel von 39 Euro bestätigt.

Auch die Papiere des französischen Pharmakonzerns Sanofi gewannen deutliche 2,6 Prozent. Der Konzern will das auf Krebsmedikamente spezialisierte niederländische Unternehmen Kiadis für mehr als 300 Millionen Euro kaufen.

Ein sattes Kursplus von 3,4 Prozent bauten auch die Aktien des irischen Baustoffherstellers CRH. Händler verwiesen auf die Hoffnungen auf ein milliardenschweres Infrastrukturprogramm nach einem möglichen Wahlsieg des Demokraten Joe Biden in den USA.