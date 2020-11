Europas Leitbörsen gehen mit sattem Plus aus dem Handel

Die Leitbörsen in Europa haben am Montag im Vorfeld der morgigen mit Spannung erwarteten US-Präsidentschaftswahl mit deutlichen Zugewinnen geschlossen. Nachdem die Vorwoche mit herben Kursverlusten noch deutlich negativ verlaufen war, zeigten sich die Anleger zu Wochenbeginn wieder etwas zuversichtlicher.

Der Eurozonen-Leitindex, Euro-Stoxx-50, schloss mit einem Plus von 2,07 Prozent bei 3.019,54 Punkten. Auch der Frankfurter DAX gewann 2,01 Prozent auf 11.788,28 Einheiten. In London schloss der FTSE-100 mit Zugewinnen von 1,39 Prozent auf 5.654,97 Zähler.

Vor der morgigen US-Wahl liegt der demokratische Kandidat Joe Biden Umfragen zufolge weiter deutlich vor dem republikanischen Amtsinhaber Donald Trump. Außerdem haben die Demokraten laut Expertenseite auch gute Chancen, die Mehrheit im Repräsentantenhaus zu behalten und nach sechs Jahren die Kontrolle über den Senat zurückzugewinnen.

Positive Impulse kamen am Montag vor allem von Konjunkturdatenseite. In der Eurozone hat sich die Stimmung unter den Industrieunternehmen im Oktober weiter von ihrem Einbruch in der Coronakrise erholt. Der IHS-Markit-Einkaufsmanagerindex für die Industrie kletterte in einer zweiten Schätzung um 1,1 auf 54,8 Punkte. Ein erstes Schätzergebnis hatte noch 54,4 Punkten ergeben.

Auch außerhalb Europas sorgten jüngste Konjunktur-Meldungen für gute Stimmung unter den Anlegern. In den USA ist Industrie ist mit dem höchsten Wachstumstempo seit fast zwei Jahren in das Herbst-Quartal gestartet. Und in China ist die Stimmung in den Chefetagen chinesischer Unternehmen so gut wie seit fast zehn Jahren nicht mehr.

Branchenseitig lagen am Montag im Euro-Stoxx-50 besonders Bankenwerte in der Gunst der Anleger. Die Aktien der niederländischen Großbank ING Groep gewannen etwa 5,8 Prozent und die Titel der italienischen Intesa Sanpaolo verteuerten sich um 4,4 Prozent.

Aber auch die Anteilsscheine der Ölbranche konnten am Montag deutlich zulegen. Nachdem der französische Ölkonzerns Total am Freitag Quartalszahlen vorgelegt hatte, gewannen die Papiere des Konzerns am Montag 4,9 Prozent. Auch die Titel des italienischen Ölkonzerns Eni stiegen um 5,8 Prozent.

Ebenso klar fester schlossen die Anteilsscheine des französischen Pharmakonzerns Sanofi mit einem Plus von 2,6 Prozent. Der Konzern will das auf Krebsmedikamente spezialisierte niederländische Unternehmen Kiadis für mehr als 300 Millionen Euro kaufen.

Der irische Billigflieger Ryanair vermeldete zwar schwache Quartalszahlen, trotzdem bauten die Papiere am Montag ein klares Kursplus von rund 4,7 Prozent. Der Einbruch des Flugverkehr aufgrund der Coronakrise hat den Konzern im Sommer deutlich in die roten Zahlen gedrückt. Unter dem Strich stand im zweiten Quartal ein Verlust von 226 Millionen Euro nach einem Gewinn von 910 Millionen Euro im Vorjahreszeitraum.