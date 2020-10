Europas Leitbörsen gehen mit sattem Minus aus dem Handel

Die europäischen Leitbörsen gerieten am Mittwoch angesichts der steigenden Sorgen rund um die Coronakrise in Europa deutlich unter Druck. Der Euro-Stoxx-50 ging mit einem satten Minus von 3,49 Prozent bei 2.963,54 Punkten aus dem Handel. Der Frankfurter DAX baute ein noch größeres Minus von 4,17 Prozent auf 11.560,51 Einheiten. In London verlor der FTSE-100 2,55 Prozent auf 5.582,80 Zähler.

Die Coronakrise bleibt das vorherrschende Thema an den Märkten. Nachdem die Infektionszahlen in Europa weiterhin stark ansteigen, erwägen weitere Länder neue Lockdown-Maßnahmen zur Eindämmung des Virus. In Deutschland will man etwa mit massiven Kontaktbeschränkungen die Pandemie in den Griff bekommen und auch die französische Regierung hat weitere Maßnahmen angekündigt.

Auch am Markt zeigen sich einige Experten angesichts der hohen Infektionszahlen in Europa besorgt. Die Analysten der Commerzbank sprechen von großen Risiken für den wirtschaftlichen Ausblick in Europa. Laut Milan Cutkovic vom Broker Axi hat der Markt bereits damit begonnen, weitere Lockdowns in die Kurse einzuarbeiten. Außerdem nannten Marktteilnehmer auch die bevorstehende US-Präsidentschaftswahl und den Brexit als Unsicherheitsfaktoren.

Marktrelevante Konjunkturdaten wurden zur Wochenmitte weder in Europa noch in den USA veröffentlicht. Die Anleger dürften gespannt auf die am morgigen Donnerstag angesetzte geldpolitische Entscheidung der Europäischen Zentralbank (EZB) blicken. Die Experten der Helaba rechnen damit, dass die EZB-Präsidentin Christine Lagarde die hohe Verunsicherung im Zusammenhang mit Corona und die Abhängigkeit der konjunkturellen Perspektive vom Pandemieverlauf deutlich machen wird.

Branchenseitig gerieten besonders die Automobilwerte im Eurozonen-Leitindex unter Druck. Deutliche Verluste von fast 6 Prozent mussten etwa die Anleger des deutschen Autobauers Daimler hinnehmen und BMW gaben in einer ähnlichen Größenordnung um 5,6 Prozent nach.

An der Pariser Börse schlossen die Aktien des Opel- und Peugeot-Mutterkonzerns PSA mit einem Minus von 4,5 Prozent. Der Umsatz der Autosparte kletterte bei PSA im abgelaufenen dritten Quartal um 1,2 Prozent auf knapp 12 Milliarden Euro, trotzdem konnten sich die Papiere am Mittwoch nicht dem allgemein negativen Umfeld entziehen.

Mit satten Verlusten von 6,7 Prozent lagen die Aktien des deutschen Chemiekonzerns BASF am unteren Ende des Euro-Stoxx-50. Zwar entsprachen die vorgelegten endgültigen Quartalszahlen des Unternehmens den Vorab-Daten. Auch bestätigte BASF die unlängst formulierten Jahresziele. Jedoch haben Anleger zyklische Chemiewerte angesichts der drohenden Lockdowns in Europa am Mittwoch offenbar gemieden.