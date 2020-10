Europas Leitbörsen geben im Verlauf weiter nach - DAX 3,9 Prozent

Die Leitmärkte in Europa sind am Mittwoch im Verlauf weiter in die Verlustzone abgerutscht. Der Euro-Stoxx-50 notierte gegen 14.00 Uhr mit einem Minus von 3,46 Prozent bei 2.964,31 Punkten. Auch der DAX in Frankfurt verlor satte 3,93 Prozent auf 11.589,50 Einheiten. In London ging es für den FTSE-100 unterdessen um 2,14 Prozent auf 5.606,33 Zähler nach unten.

Damit setzen sich die bisherigen Verluste in dieser Woche auch am Mittwoch ungebremst fort. Beim Eurozonen-Leitindex, Euro-Stoxx-50, steht seit Wochenbeginn ein Minus von mehr als 6 Prozent zu Buche. Marktteilnehmer verweisen auf die weiterhin sehr angespannte Corona-Situation in Europa.

Immer mehr Länder erwägen neue Lockdown-Maßnahmen zur Eindämmung der Pandemie. Auch in Deutschland treten Vertreter von Bund und Ländern am Mittwoch zusammen um das weitere Vorgehen zu beraten. Und auch die französische Regierung will nun wieder mit härteren Maßnahmen gegen die Ausbreitung des Virus vorgehen.

Analyst Milan Cutkovic vom Handelshaus Axi sagte, der Markt habe damit begonnen, weitere Lockdowns - ob teilweise oder komplett - in die Kurse einzuarbeiten. Von einer Panik auf dem Börsenparkett könne zwar noch nicht die Rede sein, aber die Nervosität steige deutlich. Auch die Experten der Commerzbank schreiben von erheblicken Risiken für den wirtschaftlichen Ausblick in Europa.

Von Konjunkturdatenseite sind am Mittwoch keine entscheidenden Impulse zu erwarten. Weder in Europa noch in den USA stehen marktrelevante Zahlen an. Für Interesse dürfte jedoch die Börseneröffnung in New York sorgen - auch dort dürfte es zur Wochenmitte deutlich bergab gehen.

Branchenseitig waren auch am Nachmittag weiterhin die Automobilwerte im Euro-Stoxx-50 äußerst schwach. Am Ende der Kurstafel verloren die Papiere der beiden deutschen Autobauer Daimler und BMW jeweils rund 6 Prozent. In Paris konnten die Titel des Automobilherstellers PSA mit Abschlägen von 3,0 Prozent die Verluste noch etwas eindämmen. Im abgelaufenen Quartal profitierte der Konzern von der leichten Erholung des Automobilmarkts in Europa.

Im Euro-Stoxx-50 fielen auch die Papiere von BASF fielen um mehr als 6 Prozent. Die vorgelegten endgültigen Quartalszahlen entsprachen den Vorab-Daten. Zudem bestätigten die Ludwigshafener die unlängst formulierten neuen Jahresziele. Zyklische Chemiewerte wurden angesichts der drohenden Lockdowns in Europa insgesamt gemieden.