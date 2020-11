Europas Leitbörsen am Nachmittag weiter klar im Plus

Die europäischen Leitbörsen haben am Donnerstagnachmittag weiter deutlich fester tendiert. Zusätzliche Unterstützung kam zuletzt von den US-Futures, die vor Handelsbeginn in New York auf deine Fortsetzung der jüngsten Rallye an der Wall Street hindeuteten.

Der Ausgang der US-Präsidentschaftswahl ist weiterhin offen, Herausforderer Joe Biden dürfte jedoch in den meisten der noch ausständigen Bundesstaaten bessere Chancen haben als Amtsinhaber Donald Trump. Im Senat dagegen scheint es wahrscheinlicher, dass die Republikaner ihre Mehrheit behalten.

Der Euro-Stoxx-50 stieg gegen 14.50 Uhr um 1,39 Prozent auf 3.205,07 Punkte. Der deutsche Leitindex DAX gewann in Frankfurt 1,56 Prozent auf 12.516,08 Einheiten. Der FTSE-100 in London legte etwas weniger stark um 0,55 Prozent auf 5.915,39 Zähler zu.

Trump hatte sich bereits früh nach Schließen der Wahllokale am Dienstag zum Sieger ausgerufen, obwohl die Auszählungen in vielen Bundesstaaten noch liefen. Am Mittwoch stellte er dann Wahlbetrug in den Raum, allerdings ohne konkrete Hinweise oder Belege dafür zu nennen. In weiterer Folge kündigte er rechtliche Schritte an, um die laufenden Auszählungen in einigen der möglicherweise entscheidenden Bundesstaaten zu stoppen. Nun droht ein wochenlanger Rechtsstreit.

An den Märkten herrscht aber jedenfalls Gelassenheit. "Grundsätzlich können die Börsen sowohl mit Donald Trump als auch mit Joe Biden leben, so unterschiedlich die Charaktere und die Wahlprogramme der beiden auch sind", erklärte Marktexperte Thomas Altmann vom Vermögensverwalter QC Partners.

Bei den Einzelwerten rutschten die Aktien der ING Groep mit einem Minus von über sechs Prozent mit klarem Abstand ans untere Ende des Euro-Stoxx-50. Die niederländische Großbank will nach einem schwachen Ergebnis im dritten Quartal die Kosten weiter senken und bis Ende 2021 rund 1.000 Stellen streichen.

Ebenfalls in Amsterdam drehten die Aktien von ArcelorMittal nach anfänglich klaren Gewinnen ins Minus und verloren zuletzt 2,3 Prozent. Der Stahlkonzern hat im dritten Quartal wieder bessere Geschäfte verzeichnet. Im Vergleich zum Vorquartal habe sich die Nachfrage wieder erholt, insbesondere aus der Automobilindustrie.

In Frankfurt fielen unterdessen die Lufthansa-Aktien um 0,3 Prozent. Die AUA-Mutter ist im dritten Quartal wegen der Coronakrise noch tiefer in die roten Zahlen gerutscht. Von Juli bis September fiel unter dem Strich ein Verlust von zwei Milliarden Euro im Vergleich zu 1,15 Milliarden Euro Gewinn im Vorjahreszeitraum an.