Europas Leitbörsen am Nachmittag fester

Europas Börsen haben am Freitagnachmittag weiter im Plus notiert. Gestützt wurden die Märkte von guten Vorgaben der US-Börsen. Der Euro-Stoxx-50 stieg bis 15.20 Uhr um 1,34 Prozent auf 3.213,82 Punkte. Der deutsche Leitindex DAX legte 1,32 Prozent auf 12.708,98 Punkte zu. Der FTSE-100 gewann 1,54 Prozent auf 5.874,88 Punkte.

Aufmerksam verfolgt wird an den Börsen weiter die Entwicklung der Corona-Pandemie und der US-Wahlkampf. Nach US-Handelsschluss heimste das zweite TV-Duell zwischen Präsident Donald Trump und Herausforderer Joe Biden viel Lob ein - es gab mehr Debatte und weniger Unterbrechungen. Für die Börsen sei die Debatte aber eher ein Non-Event gewesen, bemerkte Marktanalyst Thomas Altmann von QC Partners.

Für Impulse bei einigen Werte sorgte auch die Quartalsberichtssaison. So stiegen Aktien von Daimler nach finalen Drittquartalszahlen um 1,89 Prozent. Als Treiber dafür galt der angehobene Gewinnausblick des Autobauers. Händler werteten diesen "leicht positiv". Zudem schraubten die Stuttgarter auch ihre Ziele für den Barmittelzufluss und die Marge der Kernmarke Mercedes-Benz hoch. Laut Analyst Philippe Houchois von Jefferies lässt der neue Ausblick bis zu 20 Prozent Luft nach oben bei den Analystenprognosen.

In London waren nach guten Zahlen von Barclays vor allem Bankwerte gut gesucht. Barclays-Aktien waren mit einem Plus von 7,73 Prozent die größten Gewinner im FTSE, knapp gefolgt von den Titeln des Branchenkollegen Lloyds (plus 6,29 Prozent). Auch an anderen Börsen konnten Bankwerte wie etwa Banco Santander (plus 3,94 Prozent) in Folge zulegen.

Laut dem UBS-Analysten Jason Napier, sind die Barclays-Zahlen auf ganzer Linie besser als erwartet ausgefallen. Barclays ist in der Corona-Pandemie deutlich besser durch den Sommer gekommen als gedacht, unterm Strich übertrafen die Gewinnkennziffern im dritten Quartal die Markterwartungen um das Mehrfache.

Erholen konnten sich auch einige Aktien der Luftfahrtbranche. So waren Airbus mit einem Plus von 5,99 Prozent die größten Gewinner im Euro-Stoxx. Der Flugzeugbauer bereitet sich nach der herben Produktionskürzung in der Coronakrise auf mögliche Steigerungen ab kommendem Sommer vor. Die Zulieferer sollten sich dafür rüsten, dass Airbus die Produktion seiner Mittelstreckenjets der A320-Familie von derzeit 40 Maschinen wieder auf bis zu 47 Exemplare pro Monat hochfahre, erklärte ein Konzernsprecher am Freitag.

In Deutschland waren MTU Aero Engines mit einem Plus von 5,86 Prozent Spitzenreiter im DAX. In London fanden sich Aktien des Triebwerksbauers Rolls Royce mit einem Plus von 4,40 Prozent unter den größten FTSE-Gewinnern.