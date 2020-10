Europas Börsen zur Eröffnung leicht im Plus erwartet, EZB im Fokus

Europas Börsen könnten sich am Donnerstag im Frühhandel nach den starken Vortagesverlusten vorerst stabilisieren. Der Euro-Stoxx-50 dürfte vorbörslichen Indikationen zufolge 0,4 Prozent höher eröffnen. Der X-Dax als Indikator für den deutschen Leitindex lässt einen Zuwachs von 0,5 Prozent erwarten. Noch am Vortag hatten die Indizes angesichts der Ängste vor den Folgen neuer Lockdowns stark verloren.

Neben der weiter anziehenden Berichtssaison rückt am Nachmittag die Europäische Zentralbank (EZB) mit ihren geldpolitischen Beschlüssen in den Vordergrund. "Angesichts der neuen Dynamik der Covid-19 Pandemie erwarten die Börsianer weitere geldpolitische Lockerungen oder zumindest starke Signale in diese Richtung", schrieb Thomas Altmann vom Vermögensverwalter QC Partners in seinem Morgenkommentar. Das Mittel der Wahl dürften weitere Aufstockungen der Anleihenkäufe sein, glaubt der Portfolio-Manager.

Die Bilanzsaison geht am Donnerstag weiter mit Zahlen der DAX-Konzerne Fresenius und Fresenius Medical Care (FMC), Volkswagen und MTU. Auffällig waren auf Tradegate im vorbörslichen Handel Volkswagen und Fresenius mit jeweils plus 2,4 Prozent zum Xetra-Schluss.