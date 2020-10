Europas Börsen schließen wenig verändert - Quartalszahlen im Fokus

Die europäischen Börsen haben sich am Donnerstag nach den massiven Vortagesverlusten stabilisiert und nur wenig verändert geschlossen. Der Euro-Stoxx-50 beendete den Tag mit einem kleinen Minus von 0,12 Prozent bei 2.960,03 Punkten.

Der deutsche DAX befestigte sich leicht um 0,32 Prozent auf 11.598,07 Zähler. Der britische FTSE-100 schloss mit einem knappen Minus von 0,02 Prozent bei 5.581,75 Punkten. Am Mittwoch hatten die Märkte angesichts der Zuspitzung der Corona-Lage noch massiv nachgegeben.

Gestützt wurden die Börsen am Donnerstag von Äußerungen der EZB im Rahmen ihrer Zinsentscheidung. Die Bestätigung des Leitzinsniveaus war an den Märten erwartet worden und brachte keine Impulse. Die begleitenden Kommentare von EZB-Präsidentin Christine Lagarde wurden aber als möglicher Hinweise auf anstehende weitere geldpolitische Lockerungen gewertet.

Gute Wirtschaftsnachrichten kamen zudem aus den USA, wo ein überraschend starker Anstieg der Wirtschaftsleistung im Quartal gemeldet wurde. Das Bruttoinlandsprodukt (BIP) stieg von Juli bis September auf das Jahr hochgerechnet im Rekordtempo um 33,1 Prozent.

Impulse brachte schließlich auch die laufende Ergebnisberichtssaison. So konnten in London Aktien wie Royal Dutch Shell (plus 3,47 Prozent bei den "A-Shares") oder Lloyds (plus 2,28 Prozent) nach gut aufgenommenen Quartalszahlen zulegen. Im DAX gewannen Volkswagen nach guten Zahlen 1,20 Prozent. Fresenius (minus 2,53 Prozent) und deren Dialysetocher Fresenius Medical Care (minus 2,76 Prozent) fanden sich nach Quartalszahlen hingegen unter den größeren Verlierern.

Nokia-Aktien büßten nach einer Senkung des Ausblicks massiv um 18,48 Prozent ein und waren damit die mit Abstand größten Verlierer im Euro-Stoxx-50. Der finnische Netzwerkausrüster kappt nach einem Auftragsverlust in den USA seine Jahresziele und richtet sich strategisch neu aus.

Stark unter Druck kamen am Donnerstag auch Aktien von Triebwerksherstellern. So waren MTU mit einem Minus von 3,91 Prozent die größten Verlierer im DAX. In London waren Rolly Royce mit einem Minus von 14,36 Prozent die Tagesverlierer im FTSE.

Impulse könnten jetzt die nach US-Börsenschluss anstehenden Quartalszahlen einiger US-Unternehmen bringen. Angesetzt sind Veröffentlichungen der US-Technologieriesen Apple, Amazon, Alphabet und Facebook.