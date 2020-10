Europas Börsen schließen fester - Euro-Stoxx-50 legt 0,9 Prozent zu

Die europäischen Börsen haben am Freitag fester geschlossen. Der Euro-Stoxx-50 beendete den Handelstag mit einem Plus von 0,87 Prozent bei 3.198,86 Punkten. Der deutsche Leitindex DAX stieg um 0,82 Prozent auf 12.645,75 Einheiten. Der britische FTSE-100 gewann 1,29 Prozent auf 5.860,28 Punkte.

Unterstützt wurden die Börsen von der Aussicht auf ein weiteres US-Konjunkturhilfspaket im Kampf gegen die Coronakrise. Angesichts der Unsicherheiten um den US-Wahlausgang und die weitere Entwicklung der Pandemie hielten sich aber viele Anleger zurück.

Für Impulse sorgten teilweise Unternehmensnachrichten. So waren Bankwerte nach guten Zahlen von Barclays europaweit gut gesucht. Barclays-Aktien selbst stiegen in London um 6,96 Prozent und waren damit die zweitgrößten Gewinn im FTSE, gefolgt von den Titeln der Branchenkollegen Lloyds (plus 4,91 Prozent) und HSBC (plus 4,71 Prozent). Barclays ist in der Corona-Pandemie deutlich besser durch den Sommer gekommen als gedacht, unterm Strich übertrafen die Gewinnkennziffern im dritten Quartal die Markterwartungen um das Mehrfache.

Deutlich zulegen konnten auch einige Luftfahrtwerte wie Airbus (plus 5,55 Prozent). Der Flugzeugbauer bereitet sich nach der herben Produktionskürzung in der Coronakrise auf mögliche Steigerungen ab kommendem Sommer vor. Die Zulieferer sollten sich dafür rüsten, dass Airbus die Produktion seiner Mittelstreckenjets der A320-Familie von derzeit 40 Maschinen wieder auf bis zu 47 Exemplare pro Monat hochfahre, erklärte ein Konzernsprecher am Freitag.