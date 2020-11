Europas Börsen nach US-Wahl sehr fest - Starke Wall Street beflügelt

Die europäischen Leitbörsen sind am Mittwoch, einen Tag nach der US-Präsidentschaftswahl, mit deutlichen Zuwächsen aus dem Handel gegangen. Ungeachtet eines weiterhin unklaren Ausgangs der Wahl zogen die Aktienkurse an der Wall Street merklich an und dies beflügelte auch in Europa.

Dabei hatten sich die Börsianer genau vor diesem Szenario einer Hängepartie mit einem sich hinziehenden Wahlergebnis und möglichen juristischen Anfechtungen gefürchtet, weil die Unsicherheit im Markt dadurch steige. Bis ein klares Ergebnis im Rennen zwischen Trump und dem Demokraten Biden feststehe, müssten sich die Anleger auf größere Schwankungen an den Finanzmärkten einstellen, formulierte ein Experte.

Der Euro-Stoxx-50 stieg um 2,01 Prozent auf 3.161,07 Zähler, nachdem er im Frühhandel noch klar im Minus notiert hatte. Der DAX in Frankfurt schloss mit 12.324,22 Punkten und plus 1,95 Prozent. Der FTSE-100 der Börse London gewann um 1,67 Prozent und steht nun bei 5.883,26 Stellen.

Auf Unternehmensebene ging in Europa die Berichtssaison weiter. Marks & Spencer legten nach Zahlenvorlage satte 4,9 Prozent zu. Die Umsätze des Handelskonzerns behaupteten sich im ersten Geschäftshalbjahr trotz der Corona-Pandemie besser als erwartet. Vor allem beim neuen Online-Gemeinschaftsunternehmen mit dem Online-Supermarkt OCADO im Lebensmittelbereich lief es rund.

Die Geschäfte für Deutschlands größten Immobilienkonzern Vonovia laufen dank Auslandszukäufen und steigender Mieten in Großstädten weiter gut. Beim Jahresziel für den operativen Gewinn (FFO) will der DAX-Konzern das obere Ende der prognostizierten Spanne von 1,275 bis 1,325 Milliarden Euro erreichen. Die Papiere der Mutter von Buwog und conwert bauten ein starkes Plus von 5,4 Prozent.

Bei Zalando florieren dank der Corona-Pandemie die Umsätze. Weil Kunden immer mehr online bestellen konnte der Internethändler im dritten Quartal Umsatz und Gewinn kräftig ankurbeln. Die Zalando-Titel verteuerten sich um vier Prozent.

Im Zürich verbesserten sich Swiss Life um 3,1 Prozent. Der Lebensversicherer punktete vor allem mit der geplanten Wiederaufnahme des Aktienrückkaufs bei den Anlegern.

Ahold, Betreiber von Supermärkten in Europa und den USA, hat im dritten Quartal besser abgeschnitten als erwartet und seine Prognose leicht angehoben. Die Papiere von Ahold reagierten dennoch mit einem Verlust von zwei Prozent.

BMW-Aktien gewannen 0,6 Prozent. Der Autobauer hat im abgelaufenen Quartal trotz der Coronakrise mehr Gewinn gemacht als vor einem Jahr. Der Überschuss kletterte um gut 17 Prozent auf 1,82 Milliarden Euro.

Die Anteilsscheine von Credit Agricole verbuchten ein Plus von 1,2 Prozent. Die Folgen der Corona-Pandemie trafen die französische Großbank im dritten Quartal weniger hart als befürchtet. Sie musste nicht so viel für mögliche Kreditausfälle zur Seite legen, wie Experten erwartet hatten.