Euro Freitagfrüh mit 1,1820 Dollar etwas leichter

Der Euro hat sich am Freitag trotz leichter Verluste über der Marke von 1,18 US-Dollar gehalten. Die europäische Gemeinschaftswährung kostete in der Früh 1,1820 Dollar und damit geringfügig weniger als am späten Vorabend. Die Europäische Zentralbank (EZB) hatte den Referenzkurs am Donnerstagnachmittag auf 1,1855 (Mittwoch: 1,1721) Dollar festgesetzt. In New York notierte der Euro am Donnerstag gegen 21 Uhr bei 1,1830 Dollar.

Einflussfaktoren am Devisenmarkt sind die weiterhin unentschiedene US-Präsidentschaftswahl sowie der amerikanische Arbeitsmarkt. Die US-Regierung veröffentlicht ihren monatlichen Bericht für Oktober. Analysten rechnen mit einer fortgesetzten Erholung vom Corona-Einbruch. Diese setzt sich allerdings mit verlangsamtem Tempo fort. Immer noch sind viele Millionen Menschen arbeitslos, die vor der Viruskrise einen Job hatten.