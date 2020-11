EU will stärker gegen Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung vorgehen

Die EU-Finanzminister haben sich am Mittwoch für eine stärkere Zusammenarbeit bei der Bekämpfung von Geldwäsche, Terrorismusfinanzierung und anderer schwerer Straftaten in diesem Bereich ausgesprochen. Einigkeit bestand hinsichtlich einer raschen Umsetzung der 5. Geldwäscherichtlinie sowie einer stärkeren Zusammenarbeit der Behörden, verlautete nach dem virtuellen Treffen aus dem Finanzministerium.

"Eine bessere Umsetzung bestehender Vorschriften sowie einer stärkere Harmonisierung auf diesem Gebiet sind zu begrüßen, um solche Transaktionen in der Europäischen Union präventiv zu verhindern", sagte Finanzminister Gernot Blümel (ÖVP), der Österreich dabei vertrat. "Der widerwärtige und tragische Anschlag von Wien ist der traurige Beleg, dass Terror jedes Land in Europa treffen kann. Umso wichtiger ist es, dass wir auf allen Ebenen entschlossen vorgehen, um Angriffe auf Demokratie und Freiheit zu unterbinden." Zahlreiche Amtskollegen in Europa hätten am Mittwoch ihr Mitgefühl und ihre Solidarität mit Österreich zum Ausdruck gebracht. Österreich will bis Ende des Jahres die Geldwäscherichtlinie im Bundesgesetzblatt verlautbaren.

Der deutsche Finanzminister Olaf Scholz (SPD) unterstrich anlässlich des virtuellen Rates, dass die Bekämpfung von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung eine "Toppriorität" der deutschen EU-Ratspräsidentschafts sei. Die vorläufigen Schlussfolgerungen der EU-Länder sollen als Leitlinien für einen Vorschlag der EU-Kommission für ein Regelwerk, Überwachung auf EU-Ebene und einem Koordinierungs- und Unterstützungsmechanismus für die Finanzaufsichtsbehörden der EU-Länder dienen, der 2021 auf den Tisch kommen soll.

Die Videokonferenz der Finanzminister am Mittwoch fand vor dem Hintergrund der Corona-Pandemie, hoher Infektionszahlen und der damit verbundenen Gegenmaßnahmen in Europa statt. Finanzminister Blümel sprach sich erneut für "schnelle und möglichst unbürokratische Hilfe" auf nationaler und europäischer Ebene aus. Auch bei dem Treffen der Eurogruppe am Dienstag habe er sich für eine "möglichst flexible Handhabung der europäischen Beihilfenregelungen ausgesprochen". Diese Position werde von zahlreichen Mitgliedsstaaten unterstützt, hieß es.

"Wir verlieren bei der Unterstützung für Arbeitsplätze und Betriebe viel wertvolle Zeit, weil die Handhabung der bestehenden Regelungen in Europa teilweise immer noch sehr starr ausgelegt wird. Wir haben es bei der Verlängerung des Fixkostenzuschusses und anderer Hilfsinstrumente gesehen, wie schwer es ist, hier flexible und für die aktuelle Krisensituation angepasste Lösungen genehmigt zu bekommen", so der Finanzminister.

Auch der Jahresbericht des Europäischen Fiskalrates wurde am Mittwoch vorgestellt. Laut dem Finanzministerium geht daraus hervor, dass "viele Mitgliedsstaaten 2019 entgegen der Empfehlung des Europäischen Fiskalrates einen expansiven haushaltspolitischen Kurs verfolgt haben". Zum ersten Mal seit 2011 seien die gesamthaften Haushaltsdefizite in der EU wieder leicht angestiegen, hieß es. Österreichs Kurs sieht Blümel hingegen bestätigt. "Durch unsere verantwortungsvolle und solide Budgetpolitik der letzten Jahre können wir jetzt in der Krise besser helfen", so der Finanzminister.