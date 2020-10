EU-Regeln für Mindestlohn: Schweng betont Autonomie der Sozialpartner

Die neue Präsidentin des Europäischen Wirtschafts- und Sozialausschusses (EWSA) Christa Schweng sieht es als zentral an, dass bei EU-Regeln für Mindestlöhne "die Bedeutung von Kollektivvertragsverhandlungen sowie die Autonomie der Sozialpartner berücksichtigt werden". Dies teilte die am Mittwoch an die Spitze des Gremiums gewählte Österreicherin nach der Vorstellung der Vorschläge der EU-Kommission mit.

Als "positiv" sehe sie die Einbindung des EWSA im Vorfeld der Erarbeitung des Entwurfs. Die EU-Kommission fordert erstmals konkrete Vorgaben für Mindestlöhne, die in mehreren Ländern zur Anhebung der Lohnuntergrenze führen könnten. Ziel ist, dass Geringverdiener überall in der EU mindestens 50 Prozent des Durchschnittslohns oder 60 Prozent des sogenannten Medianlohns im eigenen Land bekommen, wie die EU-Behörde am Mittwoch erklärte.

Für Schweng, die die Wirtschaftskammer Österreich (WKÖ) seit 1998 im EWSA vertritt, ist die Frage der Mindestlöhne in Europa ein "komplexes und heikles Thema". "Es ist wichtig, dass jede EU-Maßnahme auf einer genauen Analyse und dem Verständnis der Situation in den einzelnen Mitgliedstaaten beruht", sagte Schweng im APA-Interview anlässlich ihrer Wahl. "Wir müssen auch die Rolle und die Autonomie der Sozialpartner sowie die verschiedenen Modelle der Arbeitsbeziehungen, die in der EU existieren, respektieren."

Innerhalb des Ausschusses gebe es divergierende Ansichten. Während eine Mehrheit der EWSA-Mitglieder der Ansicht sei, dass solche Maßnahmen einen Mehrwert für die Umsetzung der Europäischen Säule der sozialen Rechte darstellen könnten, seien andere der Meinung, dass die Festlegung von Mindestlöhnen eine Angelegenheit der nationalen Ebene ist, da die EU im Bereich der Lohnhöhe keine Zuständigkeit hat, so Schweng. "Aus meiner persönlichen Sicht zeigt sich gerade in Österreich, dass eine starke und funktionierende Sozialpartnerschaft mit hoher Kollektivvertragsabdeckung der beste Garant für gute Lohnabschlüsse ist - eine europäische Maßnahme muss die Autonomie der Sozialpartner respektieren", kommentierte sie.

Schweng ist sich bewusst, dass ihre zweieinhalbjährige Amtszeit von der Coronapandemie und "leider von Zeiten der Unsicherheit und der wirtschaftlichen und sozialen Not geprägt" sein wird, "in denen Unternehmen ums Überleben kämpfen und Arbeitnehmer ihre Arbeit verlieren". Angesichts dessen spricht sich Schweng dafür aus, "zuallererst" die verursachten "wirtschaftlichen und sozialen Härten" anzugehen. Damit sich die EU-Länder und "unsere Gesellschaft als Ganzes erholen und künftig widerstandsfähiger werden", müssten "massive öffentliche und private Investitionen" getätigt werden.

Aber auch der Schutz der Interessen der EU sind ihr in Hinblick auf den Austritt Großbritanniens aus der Union wichtig. "Wir müssen den wirtschaftlichen Schaden begrenzen, der Unternehmen und Verbrauchern in der EU aus dem Brexit resultiert. Das ist besonders wichtig in der gegenwärtigen Covid-19-Situation", so die Juristin. "Wir haben gesagt, dass ein No-deal-Szenario sehr hohe Kosten verursachen würde, dass wir aber nicht um jeden Preis zu einer Einigung kommen können: Unsere Pflicht ist es, im langfristigen politischen und wirtschaftlichen Interesse der EU zu handeln. Das bedeutet, dass wir unsere Werte und Interessen - wie den Handel - und unsere größten Errungenschaften - wie unseren Binnenmarkt - schützen müssen."

Schweng behielt es sich vor, die bevorstehenden US-Präsidentschaftswahlen - auch in Bezug auf den Brexit - zu kommentieren. "Unabhängig vom erfolgreichen Kandidaten wird Großbritannien nach dem Brexit nicht mehr das Bindeglied zwischen der EU und den USA sein können, das es in den letzten Jahrzehnten war", ist sie sich aber sicher.

Um aus der Coronakrise herauszukommen, braucht es ihrer Meinung nach die Freizügigkeit als "Schlüsselprinzip" und "wesentlichen Grundpfeiler innerhalb der Union - lernen, arbeiten, studieren und wirtschaften über Landesgrenzen hinaus wird dadurch erst möglich". Die EU-weite Corona-Ampel zur Bewertung des Infektionsrisikos in den einzelnen Regionen und Koordinierung von Reisebeschränkungen ist für sie daher nur "ein erster Schritt, dem noch weitere folgen müssen, etwa bei der Frage der gegenseitigen Anerkennung von Tests".

Längerfristig müsse jedoch auf eine "echte Europäische Gesundheitsunion" hingearbeitet werden. "Ich denke, dies ist eine der wichtigsten Lehren aus der Covid-19-Krise: Die EU sollte etwa eine stärkere Rolle bei der Koordinierung der Lieferung und Verteilung von wichtiger medizinischer und sonstiger Schutzausrüstung übernehmen", so die neue EWSA-Präsidentin. Auch die erfolgreiche Entwicklung eines Impfstoffs und von Behandlungsmethoden bedürfe starker Koordinierung auf EU-Ebene.

"Praktische Zusammenarbeit im Gesundheitsbereich zwischen den Mitgliedstaaten, die von der Kommission koordiniert wird" sieht sie als "wichtigen Aspekt der Solidarität und unserer zukünftigen Widerstandsfähigkeit" an. Die Covid-19-Krise habe viele Länder in eine Situation gebracht, die sie auf nationaler Ebene nicht bewältigen konnten.

Die Arbeit des EWSA zeige, "dass die Zivilgesellschaft nur dann eine starke Stimme im Brüsseler Politikbetrieb haben kann, wenn wir über ideologische und einzelstaatliche Grenzen hinausdenken, zusammenarbeiten und Kräfte bündeln". Dies sichtbarer zu machen, sei "eine ganz zentrale Aufgabe, der wir nicht genug Augenmerk schenken können", nimmt sich Schweng vor.

Ein Thema, das der Europäische Wirtschafts- und Sozialausschuss auch in Zukunft verfolgen wird, sind die sogenannten "Goldenen Visa" und "Goldenen Reisepässe", also die Vergabe von Aufenthaltstiteln und Staatsbürgerschaften gegen Investitionen. Der Ausschuss unterstütze hier die Ansichten von EU-Parlament und -Kommission. Von der EU-Behörde in Brüssel sei auch gefordert worden, einen Koordinierungsmechanismus einzurichten, der es den Mitgliedstaaten ermöglicht, Informationen über erfolgreiche und abgelehnte Anträge auf Staatsbürgerschaft und Aufenthalt auszutauschen, wie Schweng berichtete. "Dies würde das "Pass-Shopping" oder "Visa-Shopping" zwischen den Gerichtsbarkeiten durch risikoreiche Personen vermeiden."

(Das Interview führte Gisela Linschinger/APA per E-mail.)