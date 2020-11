EU-Rechtsstaatlichkeit: "Frugale" stolz über das Erreichte

Die Minister der "frugalen" EU-Länder Österreich, Niederlande, Schweden, Dänemark und Finnland haben die Einigung auf einen Rechtsstaatlichkeits-Mechanismus im EU-Budget begrüßt. "Das ist etwas, was wir als die vier Frugalen und Finnland erreicht haben. Wir wollen, dass mit dem Geld der Steuerzahler sorgsam umgegangen wird", sagte Europaministerin Karoline Edtstadler (ÖVP) am Montag.

Man müsse sich die Details des Kompromisses der EU-Institutionen noch anschauen, sagte Edtstadler. Doch sei dieser Mechanismus ein Ergebnis der guten Zusammenarbeit der fünf "frugalen" Länder. "Wir können stolz darauf sein", so Edtstadler. Rechtsstaatlichkeit, Demokratie und Menschenrechte seien zentrale Werte dieser Zusammenarbeit.

Der niederländische Außenminister Stef Blok, der am Donnerstag zu einem Treffen der "Frugalen" nach Wien kam, betonte im Gespräch mit der APA ebenfalls: "Wir können zusammen stolz sein, dass diese rechtsstaatliche Konditionalität nunmehr Teil dieses Finanzpakets ist." Um anspruchsberechtigt für EU-Mittel zu sein, müssten die Staaten künftig zeigen, dass sie die Rechtsstaatlichkeit garantierten. "Das Wording ist gut", so Blok. Mit Österreich und den anderen gleichgesinnten Ländern würden die Niederlande darauf bestehen, dass die Vereinbarung auch in die Praxis umgesetzt werde.

Die finnische Europaministerin Tytti Tuppurainen begrüßte ebenfalls die EU-Einigung. Für Finnland sei dieser Mechanismus äußerst wichtig, betonte sie in einer gemeinsamen Aussendung der fünf Länder. "Heute haben wir die Notwendigkeit eines starken und effizienten Rechtsstaats-Mechanismus im EU-Finanzrahmen und Recovery Funds hervorgehoben, und wir werden weiter für Grundwerte eintreten", sagte Schwedens Europaminister, Hans Dahlgren.

"Die Einhaltung rechtsstaatlicher Spielregeln und unserer Grundwerte durch alle EU-Mitgliedstaaten ist Voraussetzung für eine erfolgreiche Zusammenarbeit, und für mich unverhandelbar", stellte Edtstadler überdies in einer Aussendung fest. "Die Verknüpfung der Auszahlung von EU-Mitteln an die Einhaltung der Rechtsstaatlichkeit, die mit der heutigen Einigung zwischen dem deutschen Ratsvorsitz und dem Europäischen Parlament auf dem Weg zur Umsetzung ist, ist daher der richtige Schritt und ein großer Erfolg. Vor allem hilft es dabei, die Staaten, die von der Rechtsstaatlichkeit abzuweichen drohen, wieder auf diesen Weg zurückzuführen."

Thema der Beratungen der "Frugalen" waren auch die EU-Migrationsstrategie, die Wettbewerbsfähigkeit, Transparenz und Klimaschutz sowie der Umgang mit Covid-19. Blok sprach sich dafür aus, jetzt noch keine "roten Linien" zu ziehen, sondern über jene Bereiche zu reden, wo Fortschritte möglich seien. Einer dieser Bereiche sei die Abschiebung abgelehnter Asylbewerber, so Blok. Migration sei für die Niederlande und Österreich gleichermaßen eine Herausforderung, beide Länder seien wichtige Ziele für Asylsuchende. "Es kann nur eine europäische Lösung geben", so Blok.

Edtstadler sagte, man stehe erst am Anfang der Verhandlungen über das EU-Migrationspaket. Die fünf Länder hätten versucht, gemeinsame Linien und auch gemeinsame "rote Linien" zu finden. "Wir stimmen darin überein, dass wir ein gemeinsames europäisches System brauchen, das funktioniert."

Ein Hauptthema des Treffens war außerdem der Kampf in der EU gegen den Terrorismus. Dänemarks Außenminister Jeppe Kofod versicherte, dass sein Land an der Seite Österreichs stehe und bot auch Unterstützung an.