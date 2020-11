EU-Kommission: EU-Länder für Austausch über Munitionskauf zuständig

Die EU-Kommission hat am Mittwoch unterstrichen, dass die EU-Länder in Angelegenheiten wie dem versuchten Munitionskauf des Attentäters von Wien in der Slowakei zuständig sind. "Generell sind die nationalen Behörden dafür verantwortlich, einem solchen Informationsaustausch nachzugehen", sagte ein Sprecher der EU-Behörde in Brüssel.

Das Bundesamt für Verfassungsschutz und Terrorismusbekämpfung (BVT) hat offenbar die Justiz nicht darüber informiert, dass der 20-jährige Österreicher im Sommer laut der slowakischen Polizei versucht hatte, in der Slowakei Munition zu besorgen. Innenminister Karl Nehammer (ÖVP) und Justizministerin Alma Zadic (Grüne) versprachen am Donnerstag Transparenz bei der Aufarbeitung.

Von EU-Seite könne die europäische Strafverfolgungsbehörde Europol operative Unterstützung leisten, hieß es. Europol sei in die laufenden Untersuchungen voll involviert, Europol-Ermittler stehen der österreichischen Polizei zur Seite und man sei auch in ständigem Kontakt mit den slowakischen Behörden.

Des weiteren bestätigte der Sprecher, dass Terrorismusbekämpfung beim kommenden EU-Justiz- und Innenrat am 13. November auf die Agenda gesetzt werde. Die EU-Kommission werde daran teilnehmen. Am Mittwoch war aus Ratskreisen verlautet, dass der deutsche EU-Ratsvorsitz das Thema zusätzlich auf die Tagesordnung nehmen wolle, alle Botschafter der EU-Länder stimmten dem Vorschlag zu.