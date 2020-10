EU begrüßt Vereinbarung für Waffenstillstand in Libyen

Die EU hat die Einigung auf den Waffenstillstand in Libyen begrüßt und die Umsetzung als wichtige Voraussetzung für eine stärkere europäische Unterstützung des Landes bezeichnet. Die Vereinbarung sei ein Schlüsselelement für die Wiederaufnahme des politischen Friedensprozesses und diese wiederum sei Vorbedingung für zugesagte EU-Unterstützung, sagte ein Sprecher des EU-Außenbeauftragten Josep Borrell am Freitag in Brüssel.

Man sei sich bewusst darüber, dass die Umsetzung des Waffenstillstandes schwieriger sein werde als die Verhandlungen darüber. Die Einigung sei aber eine "sehr, sehr gute Nachricht".

Die Vereinbarung über den Waffenstillstand war kurz zuvor in Genf von Vertretern des libyschen Ministerpräsidenten Fayez al-Sarraj und des Generals Khalifa Haftar unterzeichnet worden. Beide Seiten hatten sich bisher einen blutigen Kampf um die Macht in Libyen geliefert. In dem nordafrikanischen Land herrscht mittlerweile seit dem Sturz von Langzeitherrscher Muammar al-Gaddafi im Jahr 2011 Bürgerkrieg. Die Regierungstruppen wurden bisher von der Türkei unterstützt, ihr Gegner Haftar, wiederum von Ägypten, Jordanien, den Vereinigten Arabischen Emiraten und Russland.

Für die EU ist eine Lösung des Konfliktes auch wichtig, weil die chaotischen Zustände in dem Land das Geschäft von Schlepperbanden begünstigen, die Migranten illegal über das Mittelmeer nach Europa bringen. Für den Fall, dass es in Libyen zu einem Friedensprozess kommt, will die EU den Staat intensiv unterstützen - zum Beispiel bei der Verbesserung des Gesundheits- und Bildungssystems oder der Wirtschaftsförderung.