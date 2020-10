EU-Agrarpolitik - Kreise: Mehrheit im EU-Parlament wird knapper

Die Mehrheit für die gemeinsame Position des EU-Parlaments zur künftigen Gemeinsamen EU-Agrarpolitik (GAP) wird knapper ausfallen als zu Beginn der Woche erwartet. Dies verlautete am Freitagnachmittag nach der Schlussabstimmung in Brüssel aus Parlamentskreisen. Der vorliegende Kompromiss war von den drei großen EU-Parlamentsfraktionen Europäische Volkspartei (EVP), Sozialdemokraten (S&D) und der liberalen Fraktion Renew erarbeitet worden.

Während seitens der ÖVP im Vorfeld Zustimmung signalisiert wurde - wenngleich unter dem Hinweis, dass rote Linien überschritten würden, um "höhere Ziele, die mit der Realität nicht vereinbar sind", zu verhindern -, hieß es seitens der SPÖ nach dem Votum, die Delegation habe sich enthalten. "Der Vorschlag des EU-Parlaments hätte viel mutiger sein müssen: Vom Kampf gegen den Klimawandel, dem Schutz der Biodiversität und mehr Regionalität ist im Bericht kaum etwas zu sehen", teilte der SPÖ-EU-Abgeordnete Günther Sidl mit. "Viele gute Änderungsanträge" seien "von Blockierern im EU-Parlament abgeschmettert worden". Das "dringend notwendige Umdenken beim größten Budgettopf der EU" habe noch nicht eingesetzt", so Sidl.

Die SPD-Abgeordnete Katarina Barley hatte im Vorfeld angekündigt: "Wir stimmen dagegen." "Während andere am Start aufgegeben haben, haben wir so lange wie möglich daran gearbeitet, EU-Agrarpolitik zu verbessern. Wir tragen aber keine Regeln mit, die den #GreenDeal weitgehend von der Agrarpolitik entkoppeln", stellte Barley klar.

Die an den Verhandlungen nicht beteiligten Grünen hatten bereits zu Beginn der Woche erklärt, den Vorschlag abzulehnen. "Diese GAP ist ein Desaster und konterkariert die Klimaschutzbemühungen der EU und den Grünen Deal", urteilte der Grüne Abgeordnete Thomas Waitz am Freitag. Auch die liberale NEOS-EU-Abgeordnete Claudia Gamon kann "den vorliegenden Texten im EU-Parlament nicht zustimmen", wie sie in einer Aussendung mitteilte.

"Es ist nicht die Reform, die wir NEOS in der europäischen Landwirtschaftspolitik fordern und die es braucht, um die Klimaziele zu erreichen. Der derzeitige Kompromiss mag ein Schritt in die richtige Richtung sein, ist aber für NEOS nicht genug, um die Landwirtschaft in Europa fit für das 21. Jahrhundert zu machen", erklärte Gamon. Das Europäische Parlament brauche eine "stärkere Position, um dem noch schwächeren Kompromiss im Rat etwas entgegenzusetzen", ist die Liberale überzeugt.

Anfang der Woche war es beim Agrarrat zu einer Einigung unter den EU-Ländern gekommen. Die neue Öko-Strategie ist für Österreich ein zentrales Thema. Landwirtschaftsministerin Elisabeth Köstinger (ÖVP) hatte sich bei den EU-Ratsverhandlungen zu Beginn der Woche dafür eingesetzt, dass Ökomaßnahmen weiterhin in der für Österreich wichtigen zweiten Säule der GAP, der Ländlichen Entwicklung, angerechnet werden können und damit einen Erfolg erzielt. Künftig soll auch ein gewisser Anteil der Direktzahlungen, der sogenannten ersten Säule, an Umweltambitionen gebunden werden.

Hat das EU-Parlament seine Position zur künftigen GAP festgelegt, können die Trilog-Verhandlungen mit dem EU-Rat und der EU-Kommission beginnen. Das Ergebnis der heutigen Abstimmung wird um 17.00 Uhr erwartet.