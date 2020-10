Erster Teil neuer Roxette-Sammlung erscheint am Freitag

Knapp ein Jahr nach dem Tod von Roxette-Frontfrau Marie Fredriksson kommen Musikfreunde in den Genuss von bisher unveröffentlichtem Material der schwedischen Popband. Am Freitag wird der erste von vier Teilen der Sammlung "Bag of Trix" im Digitalformat veröffentlicht, wie Warner Music am Mittwoch mitteilte. Zu den zwölf enthaltenen Liedern zählt demnach auch "Let Your Heart Dance With Me", der Song, der bereits vor gut vier Wochen Premiere gefeiert hatte.

Die weiteren drei Teile sollen dann im Zweiwochentakt bis zum 11. Dezember folgen. Insgesamt bekommen Roxette-Fans damit fast 50 bisher unveröffentlichte oder nicht erhältliche Aufnahmen zu hören, darunter Demos, spanische Fassungen und Bonustracks aus den Bandjahren 1986 bis 2016. Fredriksson war am 9. Dezember 2019 nach langem Kampf gegen eine Krebserkrankung gestorben. Mit ihr hatte ihr Bandpartner Per Gessle seit Mitte der 80er Jahre Roxette gebildet und mit Songs wie "The Look" und "It Must Have Been Love" Welterfolge gefeiert.