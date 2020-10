Erste Group - Deutsche Bank bestätigt Anlageempfehlung "Hold"

Die Deutsche Bank hat ihre neutrale Anlageempfehlung "Hold" für die Aktien der österreichischen Erste Group bestätigt. Auch ihr Kursziel von 21,00 Euro beließen die Analysten Benjamin Goy und Mengxian Sun in einer kürzlich veröffentlichten Branchenstudie zum österreichischen Bankensektor unverändert. Zum Vergleich: An der Wiener Börse wurden die Titel der heimischen Bank zuletzt mit 17,17 Euro gehandelt.

Zusätzlich zum wirtschaftlichen Abschwung, den rasant steigenden Covid-19-Fällen und wahrscheinlich ebenfalls zunehmenden Kreditausfällen seien die österreichischen Banken mit weiterem Gegenwind in Form von Zinssenkungen und Währungsabwertungen in Mittel- und Osteuropa (CEE) konfrontiert, heißt es in der Analyse, in der neben der Erste Group auch die Raiffeisen Bank International (RBI) untersucht wurde. Allerdings würden die aktuellen Bewertungsniveaus der beiden Titel diese Aspekte bereits widerspiegeln. Kurstreiber sehen die Analysten derzeit keine.

Für die Erste Group erhöhten die Analysten ihre Schätzung für den diesjährigen Gewinn pro Aktie von 1,55 Euro auf 1,74 Euro. Für das Folgejahr 2021 senkten sie ihre Prognose dagegen geringfügig von 1,80 auf 1,76 Euro. Für 2022 rechnen sie nun mit einem Gewinn pro Aktie von 2,85 Euro statt wie bisher mit 2,78 Euro. Die Dividendenschätzungen liegen sowohl für 2020 als auch für 2021 bei 0,70 Euro. Für 2022 rechnen die Deutsche-Bank-Analysten mit einer Ausschüttung von 1,10 Euro je Anteilsschein.

Analysierendes Institut Deutsche Bank

