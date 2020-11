Ermittlungen nach Einbruch bei Juwelier im Bezirk Baden

Nach einem Einbruch bei einem Juwelier in Ebreichsdorf (Bezirk Baden) in der Nacht auf Dienstag dauern die Ermittlungen an. Vermutlich drei Täter waren in das Geschäft eingedrungen. Sie entkamen der Polizei zufolge mit Schmuck und Uhren. Zum Wert der Beute lagen keine Angaben vor.

Die Ermittlungen in dem Fall werden von der Polizeiinspektion Ebreichsdorf geführt. Hinweise auf die Einbrecher sind unter Tel.: 059133-3305100 erbeten.