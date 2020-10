Erdogan fordert Beteiligung an Friedensgesprächen zu Berg-Karabach

Im Konflikt um die Region Berg-Karabach hat der türkische Präsident Recep Tayyip Erdogan eine Beteiligung seines Landes an Friedensgesprächen gefordert. Aus Russland habe es zu diesem Vorschlag bisher keine negative Rückmeldung gegeben, sagte Erdogan am Freitag. Armenien hingegen lehnt eine Vermittlerrolle der Türkei ab. Die Türkei steht im Konflikt um die Südkaukasusregion an der Seite Aserbaidschans. Armenien sieht Russland als Schutzmacht.

"Das ist eine seltsame Position", sagte der armenische Regierungschef Nikol Paschinian am Freitag der russischen Nachrichtenagentur Interfax zu Erdogans Vorstoß. Der aserbaidschanische Präsident Ilham Aliyev hatte zuvor eine Beteiligung der Türkei ins Gespräch gebracht.

In dem Konflikt vermitteln Russland, Frankreich und die USA als sogenannte Minsk-Gruppe der Organisation für Sicherheit und Zusammenarbeit in Europa (OSZE).

Die beiden Ex-Sowjetrepubliken kämpfen seit Jahrzehnten um die bergige Region. Berg-Karabach wird von Armenien kontrolliert, gehört aber völkerrechtlich zum islamisch geprägten Aserbaidschan. In einem Krieg nach dem Zusammenbruch der Sowjetunion vor rund 30 Jahren verlor Aserbaidschan die Kontrolle über das Gebiet. Seit 1994 galt eine brüchige Waffenruhe.

(Alternative Schreibweisen: Paschinjan/Paschinijan/Pashinyan)