Enel baut mit McDonald's Netz von E-Auto-Ladestationen aus

Der italienische Energiekonzern Enel will mit dem US-Fast-Food-Konzern McDonald's sein Netz von Ladestationen für Elektroautos ausbauen. So sollen 200 Ladestationen auf den Parkplätzen von McDonald's-Restaurants in Italien aufgestellt werden. Die Stationen, bei denen E-Autos in 30 Minuten aufgeladen werden können, sollen bis Ende 2021 installiert werden, teilte Enel in einer Presseaussendung am Mittwoch mit.

Enel hat in den vergangenen Jahren 300 Mio. Euro in die Errichtung von Ladestationen für Elektroautos investiert. Schnellladestationen wurden unter anderem in Österreich mit dem deutschen Energieunternehmen E.ON aufgestellt. Der italienische Energiekonzern will von europäischen Fördergeldern für Elektromobilität profitieren.

In den ersten neun Monaten 2020 ist die Zahl der in Italien neu zugelassenen E-Fahrzeuge um 127 Prozent gegenüber dem Vorjahr gestiegen. Im September wurde ein Rekord von 7.000 zugelassenen E-Fahrzeugen registriert, teilte Enel mit. Wichtig sei jetzt, das Netz der Ladestationen weiter auszubauen.