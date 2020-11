Eisschnelllauf: EM im Jänner in Heerenveen als erster Saisonhöhepunkt

Die Eisschnelllauf-EM im niederländischen Heerenveen soll eine Woche später als ursprünglich geplant nun am 16. und 17. Jänner über die Bühne gehen. Das kündigte der Eislauf-Weltverband ISU am Mittwoch an. Die Kontinentaltitelkämpfe mit der österreichischen Medaillenhoffnung Vanessa Herzog sollen aufgrund der Corona-Pandemie in einer strikt abgeschotteten "Blase" abgehalten werden.

Die EM ist nach der bereits vor längerer Zeit erfolgten Absage aller vier Weltcups im November und Dezember der erste große Wettkampf der Saison. Ob es danach noch weitere wie die Einzelstrecken-WM in Peking geben wird, soll erst zu einem späteren Zeitpunkt entschieden werden.

"Dass die Europameisterschaften nun fixiert sind, ist eine riesige Motivation. Es war alles andere als leicht, jeden Tag neu zu planen in den letzten Wochen mit dieser Absagen-Flut. Endlich habe ich wieder ein Ziel vor Augen", betonte Herzog, die im Sprint-Vierkampf EM-Titelverteidigerin ist.

Die 25-Jährige wird sich in Inzell mit ersten Wettkämpfen auf die EM vorbereiten. "Will man auf dem absolut besten Niveau trainieren, dann brauchst du mit Weltcups oder Großveranstaltungen Ziele, wo du dich mit der Konkurrenz vergleichen kannst. Ich hoffe, dass dann nach der EM noch ein paar Weltcuprennen auch folgen", sagte Herzog.

Im Short Track ist die EM vom 22. bis 24. Jänner in Danzig in Polen angesetzt worden.