Red Bull Salzburg wird trotz der Absagen im Einsatz sein. Die Salzburger gaben am Mittwochnachmittag bekannt, dass sie am Sonntag (16.30 Uhr) ein vorgezogenes Heimspiel austragen. Als Gegner kommen die Bratislava Capitals und die Black Wings aus Linz infrage, die Entscheidung fällt am Freitag.