Einbrecher stahlen zwei Tresore aus Firma in Salzburg

Einbrecher haben am Sonntag zwei Standtresore aus der Rezeption einer Firma in Salzburg-Nord gestohlen. In den Tresoren befand sich offenbar ein vierstelliger Euro-Betrag. Die Ermittlungen zu der Schadenshöhe laufen aber noch. Laut Polizei brachen die unbekannten Täter kurz nach Mitternacht die Eingangstüre der Firma auf, die einen Reisemobilstellplatz betreibt, und hebelten die am Boden fixierten Standtresore aus.