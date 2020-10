Einbrecher erbeuteten in Wien-Döbling wertvolle Juwelen

Die Polizei fahndet nach Kriminellen, für die sich ein Einbruch in ein Wohnhaus in der Grinzinger Allee in Wien-Döbling bezahlt gemacht hat. Die Täter nutzten die Abwesenheit der Besitzer, um über ein Fenster in die Räumlichkeiten einzudringen und sich wertvolle Schmuckstücke zuzueignen, berichtete das Bundeskriminalamt am Donnerstag.

Die Tat ereignete sich zwischen 20. und 26. September. Die Eindringlinge erbeuteten Perlen-Ohrringe aus 18 Karat Weißgold, ein Gold-Collier, einen Ring mit Brillanten und Creolen mit Brillanten. Die Preziosen stellen einen Gesamtwert im niederen fünfstelligen Euro-Bereich dar, teilte Daniel Fürst, Sprecher der Wiener Landespolizeidirektion, mit.