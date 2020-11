Ein "Krimi auf Abwegen": Neue ORF-Serie "Letzter Wille"

Im ORF startet am Montag eine neue Serie: "Letzter Wille" folgt den Erbenermittlern Paul und Julia auf ihrer Suche nach Erben für nicht beanspruchte Vermögen Verstorbener. Als "Krimi auf Abwegen" bezeichnet Regisseur Markus Engel das Format, in dem "die klassischen Krimizutaten neu gemischt" werden. In den Hauptrollen sind Johannes Zeiler ("Cop Stories") und Newcomerin Brigitta Kanyaro zu sehen. Gezeigt wird die neue Serie wöchentlich in ORF 1 (20.15 Uhr).

In acht 45-minütigen Folgen begeben sich Paul Schwartz (Zeiler) und Julia Marquard (Kanyaro) auf Spurensuche. Sie tauchen in die verschiedensten Lebensgeschichten ein, die immer auch mit Ereignissen der jüngeren österreichischen Vergangenheit verknüpft sind - von der Au-Besetzung bis zum Glykolskandal. In weiteren Rollen der bereits 2018 in Wien und Niederösterreich gedrehten Serie sind u. a. Ruth Brauer-Kvam als Notarin, Alexander Pschill als Kommissar sowie Wolfgang Hübsch und Sylvia Eisenberger zu sehen. Die komplette Staffel ist bereits jetzt auf der Streaming-Plattform Flimmit abrufbar.

"Was Paul Schwartz und Julia Marquard machen, ist den Menschen, die etwas hinterlassen haben, einen letzten Willen, eine letzte Stimme zu geben. Und das tun sie auf sehr unterhaltsame Art und Weise", fasste ORF-Fernsehfilmchefin Katharina Schenk im Interview den Stoff zusammen.

Die Idee zur Serie stammt von Engel, der auch für sechs der Drehbücher verantwortlich ist und bei den ersten vier Folgen Regie geführt hat. Er habe in einem Zeitungsartikel vom Beruf des Erbenermittlers erfahren, erzählte er im Interview mit Journalisten. Gereizt habe ihn, dass es nicht darum gehe, aufzuklären, wie die Menschen gestorben sind oder wer sie umgebracht hat. "Das Krimigenre in eine andere Richtung zu drehen, das hat mich immer fasziniert", sagte Engel. "Schön fand ich, dass es keine Suche nach Leuten ist, die den Toten gehasst haben, sondern eine Suche nach den Leuten, die den Toten geliebt haben."

Die Geschichten beruhten auf wahren Begebenheiten, die für die Serie natürlich anders aufbereitet worden seien, sagte Engel. Ein Erbenermittler habe alle Drehbücher gegengelesen, erzählte er. Auffallend ist die gelungene Bildsprache. "Christoph Beck hat hervorragende Kameraarbeit geleistet. Wir haben uns gleich von Anfang an gut verstanden", sagte Engel. Inspiriert habe sie unter anderem die Serie "True Detective". "Wir wollten eine eigene Bildsprache kreieren. Ich finde, es ist uns gut gelungen, einen eigenen Kosmos zu erschaffen, der auch ein eigenes ästhetisches Gefühl hat."

"Markus (Engel, Anm.) hat einen unglaublich schönen Strauß für uns Schauspieler gebunden, wo so wahnsinnig viel drinnen ist - das Krimigenre, ganz viel über die Vergangenheit Österreichs, Komik und eine unglaublich lebensvolle Julia mit einem wahnsinnigen Sinn für Humor auf der einen Seite und ein sehr spezieller Charakter, ein Dr.-House-Typ, auf der anderen Seite", schwärmte Zeiler. Er habe es genossen, sich Pauls Charakter anzueignen, auch wenn dieser zunächst "ganz schön sperrig" gewesen sei. "Das spricht schon sehr für diese Figur", sage Zeiler. Paul sei im Beruf eloquent und trickreich, beim Schwindeln fühle er sich wie ein Fisch im Wasser - ganz im Gegensatz zu seinem Privatleben, "das ganz anders aussieht".

Glücklich über die Chance, erstmals eine Serienhauptrolle übernehmen zu können, zeigte sich Kanyaro. "Ich habe aufgrund der Serie Möglichkeiten bekommen, andere Projekte zu machen und persönlich in alle Himmelsrichtungen zu wachsen." Seit dem Dreh sei sie vor allem auf der anderen Seite der Kamera gestanden und habe sich beim Gestalten von Kurzfilmen in Drehbuch und Regie ausprobiert.

Auch Zeiler nutzte die Coronazeit unter anderem, um zu schreiben. "Das Jahr war natürlich sehr durchwachsen, die Situation war nicht einfach. Aber es gibt dadurch Projekte zu entdecken, die man schon lange mit sich herumträgt", sagte er. Seine Teilnahme an der zweiten Staffel der ORF-Produktion "Vienna Blood", die derzeit in Wien gedreht wird, sei leider an einer Quarantänemaßnahme gescheitert. Dafür steht bereits das nächste Projekt, in dem er mitwirken wird, an: "Sehr bald" würden die Dreharbeiten zur Netflix-Serie "Kitz" über eine junge Kitzbühelerin starten, verriet Zeiler.

Auch auf eine weitere Staffel von "Letzter Wille" hoffen alle Beteiligten."Ich würde mich sehr freuen, wenn es uns gelingt, die Zuschauer so von dieser Geschichte zu begeistern, dass wir eine zweite Staffel machen können. Es gibt noch so viele Geschichten, die wir erzählen können und es gibt so viel über Paul und Julia zu entdecken", sagte Schenk. Große Lust darauf hätten auch Engel und die beiden Hauptdarsteller. Gemeinsam mit seinen Autorenkollegen Verena Kurth, Marcel Kawentel und Timo Lombeck habe er bereits vorgearbeitet und das Treatment für eine komplette zweite Staffel ausgearbeitet, erzählte der Regisseur.