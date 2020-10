Ein Jahr Rauchverbot - Mehr als 25 Jahre Diskussion um Gastro-Regeln

Mehr als ein Vierteljahrhundert lang ist in Österreich um eine rauchfreie Gastronomie gerungen worden. Vor einem Jahr - am 1. November 2019 wurde dieses nach einem Hin und Her bis zuletzt Wirklichkeit. Hier ein Überblick über den langen Weg bis dahin.

6. September 1992: Gesundheitsminister Michael Ausserwinkler (SPÖ) präsentiert mehrere Vorhaben gegen das Rauchen. In der Gastronomie sollen demnach Nichtraucherzonen geschaffen werden.

12. August 2004: Gesundheitsministerin Maria Rauch-Kallat (ÖVP) und der Obmann der Gastronomiesparte in der Wirtschaftskammer, Helmut Hinterleitner, geben die Einführung einer freiwillige Selbstverpflichtung bekannt: 30 Prozent der heimischen Speiselokale sollen bis Ende 2004 "rauchfreie Zonen" einrichten, bis Ende 2006 soll der Anteil auf 90 Prozent gesteigert werden.

18. April 2007: Das Gesundheitsministerium unter Andrea Kdolsky (ÖVP) kündigt nach Evaluierung der freiwilligen Selbstverpflichtung für die räumliche Trennung zwischen Rauchern und Nichtrauchern eine gesetzliche Regelung an.

31. Oktober 2007: Das Vorhaben, mit 1. Jänner 2008 das Tabakgesetz zu verschärfen, scheitert. Es gibt keine Einigung zwischen ÖVP und SPÖ, Kdolsky verzichtet vorläufig auf ein Gesetz. Eine sechsmonatige Nachdenkpause wird vereinbart.

30. April 2008: Die Koalition unter Bundeskanzler Alfred Gusenbauer (SPÖ) präsentiert im Ministerrat ihre Bestimmungen zum Nichtraucherschutz. Demnach soll ab 2009 ein grundsätzliches Rauchverbot in der Gastronomie gelten, unter bestimmten Voraussetzungen ist das Rauchen in abgeschlossenen Zimmern aber gestattet.

1. Jänner 2009: Mit dem Tabakgesetz tritt ein "grundsätzliches" Rauchverbot in Lokalen in Kraft. Ausnahmen gibt es allerdings für abgetrennte Raucherzimmer, kleine Gaststätten und Betriebe, die wegen der neuen Regelung einen Umbau durchführen.

30. Juni 2010: Die Übergangsfrist für Umbauarbeiten und Sondergenehmigungen ist zu Ende. Somit dürfen Gastronomen Tabakkonsum nur mehr dann erlauben, wenn sie über abgetrennte Raucherzimmer verfügen oder die gesamte Verabreichungsfläche nicht größer als 50 Quadratmeter ist.

10. April 2015: Die Regierung einigt sich auf ein generelles Rauchverbot in der Gastronomie ab Mai 2018. Gesundheitsministerin Sabine Oberhauser (SPÖ) und Wirtschaftsminister Reinhold Mitterlehner (ÖVP) präsentieren den entsprechenden Gesetzesentwurf. Betriebe, die freiwillig bereits bis zum Juli 2016 auf rauchfrei umstellen, können als besonderen Anreiz eine "Prämie" in Höhe des Restbuchwerts erhalten.

10. Oktober 2017: Vor der Nationalratswahl werden innerhalb der FPÖ Stimmen gegen das absolute Rauchverbot laut. Man würde sich bei Koalitionsverhandlungen dafür einsetzen, dass das derzeit geltende Gesetz nicht verändert wird.

11. Dezember 2017: ÖVP und FPÖ einigen sich bei den Regierungsverhandlungen auf eine Raucherregelung nach "Berliner Modell". Das ab Mai 2018 ursprünglich geplante absolute Rauchverbot in der Gastronomie kommt demnach nicht. Gäste können weiter in abgetrennten Räumlichkeiten Zigaretten konsumieren. Zugleich wird der Nichtraucherschutz für Jugendliche verstärkt.

2. Februar 2018: Die Ärztekammer meldet ihr Volksbegehren an, um das Rauchverbot in der Gastronomie doch durchzusetzen. Bis zum Ende der sechswöchigen Unterstützungsphase werden bereits 591.146 Stimmen gesammelt. Insgesamt kommt das Volksbegehren auf 881.692 Unterstützer (13,82 Prozent der Stimmberechtigten).

4. Juni 2018 - Wiens Umweltstadträtin Ulli Sima (SPÖ) kündigt in einer Pressekonferenz den Gang vor den Verfassungsgerichtshof an. Die gültige Regelung würde nicht funktionieren, das würden Messungen und Kontrollen belegen.

19. März 2019: Nach drei öffentlichen Hearings, der Einholung zahlreicher Expertenmeinungen und intensiven Debatten wird die Beratung über das Volksbegehren im Gesundheitsausschuss abgeschlossen.

27. März 2019: Der Nationalrat legt das "Don't smoke"-Volksbegehren ad acta. Ein Antrag der Opposition, die Forderung nach einem kompletten Rauchverbot in der Gastronomie umzusetzen, wird von ÖVP und FPÖ abgeschmettert.

18. Mai 2019: Nach Bekanntwerden des Ibiza-Videos platzt die ÖVP-FPÖ-Regierung.

6. Juni 2019: Die ÖVP lenkt zum Thema Nichtraucherschutz ein. Nach Ende der türkis-blauen Koalition haben Opposition und Gesundheitsexperten vehement die Rücknahme der Rücknahme des allgemeinen Rauchverbots in der Gastronomie gefordert. ÖVP-Klubobmann August Wöginger gibt nun bekannt, dass seine Partei ihren Widerstand gegen das Gesetz aufgibt.

18. Juni 2019: Der VfGH weist den Antrag der Wiener Landesregierung zur Aufhebung der Gastro-Raucherlaubnis ab. Nun ist das Parlament am Zug.

2. Juli 2019: Rauchen in der Gastronomie wird ab November untersagt. Ausgenommen sind nur noch Gastgärten oder Ähnliches. Die FPÖ stimmt im Nationalrat als einzige Fraktion gegen den Beschluss.

13. August 2019: Mit einem Individualantrag beim VfGH will eine Initiative die "Nachtgastronomie" in Sachen Rauchverbot von den übrigen Lokalen unterschieden wissen. Hintergrund sei die Befürchtung, dass nachts österreichweit mit bis zu 50.000 Rauchern vor den Lokalen zu rechnen sei und dies zu massiver Lärmbelästigung der Anrainer führen würde. Der VfGH lehnt den Antrag im Oktober ab.

2. Oktober 2019: Die Vereinigung der Shisha-Bar Betreiber Österreich (VSBÖ) kündigt ebenfalls den Gang zum Verfassungsgerichtshof an. Laut Antrag wollen sie vom am November geltenden Rauchverbot ausgenommen werden. Argumentiert wird, dass niemand zu einem anderen Zweck als eine Wasserpfeife zu rauchen in eine Shisha Bar gehe. Auch die Shisha-Bar-Betreiber blitzen Anfang Dezember vor dem VfGH ab.

1. November 2019: Um 0.00 Uhr tritt das umfassende Rauchverbot in geschlossenen Räumen in der Gastronomie in Kraft. In zahlreichen Lokalen wird bei Halloween-Feiern um Mitternacht die "letzte Tschick" zelebriert. Damit geht eine schier unendliche Geschichte zu Ende, die in den meisten europäischen Ländern bereits länger Realität war.

20. Februar 2020: Das Gastro-Rauchverbot hat Österreich in Europa aus der "Schmuddelecke" der Tabakkontrolle geholt. Im neuen Ranking "Tobacco Control Scale 2019" der europäischen Krebsligen in Kooperation mit der Weltgesundheitsorganisation (WHO) findet sich die Alpenrepublik nunmehr auf dem 20. Rang, im Jahr davor war es noch der 35. und letzte Platz gewesen.