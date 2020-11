EGMR verurteilt Polen wegen Zulassung von Folteraussagen

Der Europäische Gerichtshof für Menschenrechte (EGMR) hat den polnischen Staat in einem Anti-Folter-Verfahren zu einer Entschädigungszahlung verurteilt. Die Richter in Straßburg sahen es am Donnerstag als erwiesen an, dass die polnische Justiz in einem Prozess gegen einen Drogenhändler Beweismittel zugelassen hatte, die unter Misshandlung zustande gekommen waren.

Geklagt hatte ein 1968 geborener Pole, der 2008 schuldig gesprochen war, Mitglied einer Drogenbande gewesen zu sein. Er wurde zu zwölf Jahren Haft verurteilt. Das polnische Gericht stützte sich dabei insbesondere auf unter Folter eines weiteren Bandenmitglieds erzwungene Aussagen, welche die Drogenbande selbst 1997 aufgezeichnet hatte.

Indem die polnische Justiz die Aussage als Beweismittel akzeptierte, habe sie Artikel 3 der Europäischen Menschenrechtskonvention missachtet, die Folter in jedem Fall verbietet, urteilten die Richter. Der polnische Staat müsse dem Kläger deshalb 8.000 Euro Schadenersatz zahlen.

Der EGMR hat bereits mehrfach Schadenersatzurteile getroffen, wenn Gerichte in der Beweisführung Geständnisse zuließen, die unter Folter durch Staatsbeamte zustande gekommen waren. Es sei jedoch das erste Mal, dass das Gericht das in der Menschenrechtskonvention festgelegte Folterverbot auch auf Beweismittel angewendet habe, die unter Misshandlung durch Privatpersonen zustande gekommen seien, hieß es.

Der Europäische Gerichtshof für Menschenrechte wurde 1959 von den Mitgliedsstaaten des Europarates in Straßburg gegründet. Seine Aufgabe ist es, Verstöße gegen die Europäische Menschenrechtskonvention zu prüfen und zu ahnden.