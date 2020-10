Edtstadler zu Gesprächen über Migration in Kopenhagen

Europaministerin Karoline Edtstadler (ÖVP) ist am Donnerstag zu Gesprächen über die EU und über die Migrationspolitik in Kopenhagen. Sie wird in der dänischen Hauptstadt von Außenminister Jeppe Kofod sowie Immigrations- und Integrationsminister Mattias Tesfaye empfangen. Außerdem steht ein Besuch der jüdischen Gemeinde und ein Treffen mit Oberrabbiner Jair Melchior auf dem Programm.

Die Europaministerin möchte die Allianz der "Frugalen" (Österreich, Niederlande, Schweden, Dänemark, Finnland) neu beleben und eine engere Zusammenarbeit in der Migrationspolitik und in anderen Bereichen ausloten. Die Vorschläge der EU-Kommission für eine Asylreform sind EU-weit derzeit stark umstritten. Die Gruppe der fünf Nettozahler hatte im Sommer einen wesentlichen Anteil an der Ausgestaltung des 1,8 Billionen Euro schwere EU-Finanzpakets aus mehrjährigem Budget und Corona-Aufbaufonds.