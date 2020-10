Edtstadler verurteilt Nizza-Angriff - Eintreten für Werte gefordert

Europaministerin Karoline Edtstadler (ÖVP) fordert angesichts der Messerattacke in Nizza ein entschiedenes Eintreten der Europäer für ihre Werte. Edtstadler verurteilte nach einem Besuch beim dänischen Außenminister Jeppe Kofod in Kopenhagen die "schrecklichen Nachrichten" aus Frankreich, wo eine Frau bei einer terroristischen Attacke enthauptet worden sein soll.

Edtstadler kritisierte, die Terrorangriffe in Frankreich würden sich die Auswirkungen mangelnder Integration zeigen. Auch Kofod habe in dem Gespräch klargemacht, dass es für Dänemark rote Linien bei der Integration geben müsse. Es gehe um Werte und auch " Leben um Leben und Tod", sagte Edtstadler.

In diesem Zusammenhang übte Edtstadler massiv Kritik am türkischen Präsidenten Recep Tayyip Erdogan. Dieser rege sich über eine Karikatur in "Charlie Hebdo" auf, während in Europa terroristische Straftaten verübt würden. "Das kann sich Europa nicht bieten lassen."

Edtstadler und Kofod besprachen auch den von der EU-Kommission vorgeschlagenen Migrationspakt. Für Österreich sei die "rote Linie", dass es keine verpflichtende Verteilung von Flüchtlingen in Europa geben dürfe, sagte Edtstadler. Der dänische Außenminister habe sich in dem Gespräch für Asylzentren außerhalb Europas stark gemacht, "er hat das auf den Tisch gelegt".

Thema des Gesprächs war auch die eskalierende Corona-Situation in Europa. Edtstadler wollte vor der geplanten Pressekonferenz der Regierung etwaigen weiteren Maßnahmen in Österreich nicht vorgreifen, sie verwies aber auf die steigenden Infektionszahlen.

In Hinblick auf den EU-Videogipfel am Abend forderte die Europaministerin, dass die Gespräche über die Corona-Koordinierung in Europa weitergehen. Sie nannte die Anerkennung von Tests und die Angleichung von Quarantänebestimmungen sowie die Möglichkeit zum "Freitesten". Hauptpunkt sei das gegenseitige Vertrauen in die Maßnahmen in Europa. "Geschlossene Grenzen müssen verhindert werden", forderte Edtstadler.