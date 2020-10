Edtstadler am Donnerstag zu Gesprächen über Migration in Kopenhagen

Europaministerin Karoline Edtstadler (ÖVP) befindet sich am morgigen Donnerstag zu Gesprächen über die EU und über die Migrationspolitik in Kopenhagen. Sie wird in der dänischen Hauptstadt von Außenminister Jeppe Kofod sowie Immigrations- und Integrationsminister Mattias Tesfaye empfangen. Außerdem steht ein Besuch der jüdischen Gemeinde und ein Treffen mit Oberrabbiner Jair Melchior auf dem Programm.

Edtstadlers Treffen mit Mitgliedern der sozialdemokratischen Regierung in Kopenhagen schließt an ihren Besuch in Stockholm Anfang Oktober an. Die Europaministerin möchte die Allianz der "Frugalen" (Österreich, Niederlande, Schweden, Dänemark, Finnland) neu beleben und eine engere Zusammenarbeit in der Migrationspolitik ausloten. Die Vorschläge der EU-Kommission für eine Asylreform sind EU-weit derzeit stark umstritten.

Schweden und Dänemark werden von der österreichischen Bundesregierung immer wieder als Beleg dafür angeführt, dass Österreich mit seinem kategorischen Nein zur Flüchtlingsaufnahme im europäischen Mainstream liege. Für den 5. November wird ein Treffen der Europaminister der "Frugalen" in Wien vorbereitet, welches laut Edtstadler "teils digital, teils physisch stattfinden wird". Die Gruppe hatte im Sommer einen wesentlichen Anteil an der Ausgestaltung des 1,8 Billionen Euro schwere EU-Finanzpakets aus mehrjährigem Budget und Corona-Aufbaufonds. Die fünf Nettozahler setzten eine Kürzung der Zuschüsse im Vergleich zu früheren Entwürfen durch.

"Auch in Dänemark wird es um die Frage gehen, in welchen Bereichen die Frugalen Länder auch abseits des Mehrjährigen Finanzrahmens gemeinsame Interessen in Europa vertreten können", erklärte Edtstadler im Vorfeld ihres Besuchs . Sie werde mit Kofod über die Westbalkan-Erweiterung sowie über die Konferenz zur Zukunft Europas sprechen und gemeinsame Positionen ausloten. Beim Treffen mit Tesfaye gehe es um das Migrationspaket der Europäischen Kommission, "welches aus Sicht Österreichs in bestimmten Punkten noch diskutiert werden muss".

Die Allianz der "Frugalen" habe sich als sehr effektiv erwiesen, betonte Edtstadler. "Es hat sich gezeigt, dass auch kleine Länder in Europa gehört werden, wenn sie sich zusammentun." Es gebe großes Interesse an einer weiteren Zusammenarbeit.

Edtstadler will in Kopenhagen auch den Vorsitzenden des Außenpolitischen Ausschusses des "Folketing" (Parlament), Bertel Haarder, treffen. Der Politiker der rechtsliberalen Venstre war in früheren Regierungen unter anderem Europa- und Integrationsminister, er gilt als politisches Urgestein und ehemaliger Minister mit der in Summe längsten Amtszeit in Dänemark.

Edtstadlers Besuch erfolgt an dem Tag, an dem die EU-Staats- und Regierungschefs angesichts der in Europa dramatisch steigenden Infektionszahlen in einer Videokonferenz eine enge Koordinierung in der Coronakrise besprechen wollen. Die Bundesregierung setzt sich für einheitliche Quarantänebestimmungen und die Möglichkeit zum "Freitesten" ein.

In Dänemark ist die Corona-Lage derzeit noch entspannter als in Österreich und in anderen europäischen Hotspots. Zuletzt sind aber auch zum ersten Mal seit Beginn der Corona-Pandemie mehr als tausend Neuinfektionen binnen eines Tages verzeichnet worden. Insgesamt haben sich in Dänemark mit seinen 5,8 Millionen Einwohnern bisher mehr als 41.000 Menschen mit dem Coronavirus infiziert, mehr als 700 von ihnen starben.

Ein Besuch in der Abfallverwertungsanlage Amager Bakke rundet das Programm des Besuchs der Europaministerin in Dänemark ab. Die Müllverbrennungsanlage gilt als eine der modernsten weltweit. Das Dach wird darüber hinaus noch als Skipiste mit Aussichtsplattform aufs Meer (CopenHill) genutzt - es ist damit eines der ungewöhnlichsten Skigebiete.