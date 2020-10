Drei Tote und eine Verletzte nach Autounfall südlich von Graz

--------------------------------------------------------------------- KORREKTUR-HINWEIS In APA0176 vom 24.10.2020 muss es im ersten Absatz im ersten Satz richtig heißen: Zwei Männer (nicht: drei Männer) ---------------------------------------------------------------------

Zwei Männer und eine Frau im Alter von 21 bis 30 Jahren sind in der Nacht auf Samstag im Ortsteil Laa in Premstätten (Bezirk Graz-Umgebung) bei einem Autounfall ums Leben gekommen. Eine 27-jährige Insassin konnte noch von anderen Verkehrsteilnehmern aus dem Wrack gerettet werden, ehe dieses in Flammen aufging. Sie wurde im UKH Graz notoperiert, hieß es seitens der Landespolizeidirektion Steiermark.

Der Unfall hatte sich gegen 1.30 Uhr ereignet. Der mit vier Personen - zwei Frauen und zwei Männer - besetzte Wagen kam aus unklarer Ursache von der Bierbaumerstraße (L373) ab und krachte gegen einen Betonpfeiler eines Gartenzauns. Andere Verkehrsteilnehmer leisteten sofort Erste Hilfe und zogen eine der Frauen durch eine kaputte Seitenscheibe aus dem qualmenden Pkw hinaus. Danach ging das Wrack in Flammen auf.

Erst nachdem die Feuerwehren Zettling und Unterpremstätten den Brand gelöscht hatten, entdeckten sie im Fahrzeuginneren die drei Leichen. Ob sie im Wagen verbrannt sind oder bereits davor direkt beim Unfall ums Leben gekommen waren, müsse laut Polizei erst geklärt werden. Die drei Toten stammen jeweils aus einem anderen Bezirk: Graz-Umgebung, Leibnitz und Südoststeiermark. Die gerettete 27-Jährige kommt aus dem Bezirk Voitsberg.

Am frühen Nachmittag hatten bereits einige Trauernde an der Unfallstelle Kerzen für die Verstorbenen aufgestellt. Die Staatsanwaltschaft Graz ordnete die Beschlagnahme der Leichname, des Unfallfahrzeuges sowie weitere Ermittlungen zum Unfallhergang an. Die Angehörigen werden von Kriseninterventionsteams betreut.