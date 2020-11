Diskussion um Austritte aus der Einlagensicherung eröffnet

Die Bankbranche muss ab heuer fünf Jahre lang zusätzlich in den Einlagensicherungstopf einzahlen, weil ihre gemeinsame Sicherungseinrichtung die von den Pleiten der burgenländischen Commerzialbank Mattersburg und der ehemaligen Meinl Bank betroffenen Einleger entschädigen musste. Mehr als 550 Millionen hat das gekostet. Der Einlagensicherungstopf (Einlagensicherung Austria/ESA) muss wieder aufgefüllt werden. Eine Reform steht im Raum. Einige Banken wollen eigene Töpfe.

Raiffeisen - auf die Gruppe entfallen wegen ihrer Größe im Sicherungstopf mehr als 40 Prozent der aktuellen ESA-Nachdotierungserfordernisse - sowie die Volksbanken haben ihr Begehr, aus der gemeinsamen Einlagensicherung Austria auszutreten, zuletzt mehrfach ventiliert.

Ganz einfach ist ein Austritt aber nicht, und so schnell wird das auch nicht gehen. Bevor von einer Bank/Bankengruppe ein solcher Austritt bei den Aufsehern beantragt werden kann, muss diese Gruppe einen gesetzeskonformen neuen Sicherungstopf als Ersatz vorweisen. Auch bedingt ein Umstieg eine bestimmte Größe: Nur wer auf mehr als 15 Prozent Marktanteil an den österreichweit gedeckten Einlagen sein Eigen nennt, kann auch eine eigene Einlagensicherungseinrichtung einrichten.

Das Marktanteilsargument träfe auf die Raiffeisen-Bankengruppe zu, bei den Volksbanken aber nicht.

Zur Zeit sind rund 500 Banken Mitglieder und Einzahler der gemeinsamen Einlagensicherung ESA, die Erste und Sparkassen sind, weil sie über ihre Haftungsgesellschaft einen eigenen anerkannten Schutzmechanismus installiert haben, nicht dabei.

Bei Raiffeisen war im Vorfeld der Neuformierung der österreichischen Einlagensicherung ein erster Versuch, ein sektoreigenes Einlagensicherungssytem zu installieren, an internen Unstimmigkeiten zur Finanzierung gescheitert. Im Raiffeisensektor soll im Lichte vor allem der burgenländischen Commerzialbank-Pleite jetzt aber ein neuer Versuch für einen eigenen Sicherungstopf in Vorbereitung sein. Auch bei den Volksbanken hatte Generaldirektor Gerald Fleischmann dieser Tage in der "Presse" bestätigt, einen Antrag vorbereiten zu wollen.