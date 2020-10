Diebischer "Thunfischliebhaber" nahe Graz mit 100 Konserven ertappt

Ein Ladendieb ist am Dienstag nahe Graz mit mehr als 100 Dosen Thunfisch im Wagen ertappt worden. Der Mann war in neun Geschäften unterwegs und hatte die Konserven gestohlen. Eine Ladendetektivin erwischte ihn in Hausmannstätten. Zur Polizei sagte der 50-jährige Rumäne, dass er ein "Thunfischliebhaber" sei und aufgrund der Corona-Pandemie Angst habe, keinen Thunfisch mehr in Geschäften kaufen zu können. Er wurde festgenommen, hieß es am Mittwoch seitens der Polizei.