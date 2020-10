"Die Stille": Don DeLillos Kammerspiel zum Ende der Technologie-Welt

"Die Welt ist alles, das Individuum nichts. Verstehen wir das alle?" Das fragt einer der Protagonisten in Don DeLillos neuem Buch "Die Stille". Wie es der Titel auf den Punkt bringt, handelt die Geschichte vom plötzlichen Ende der Technologien. Kein Strom, kein Fernsehen, keine mobilen Kommunikationsmittel, keine Computer, kein Licht, totaler Zusammenbruch aller Systeme - es herrscht globale Stille. "Was machen die Leute, die in ihrem Telefon leben?"

Der 83-jährige DeLillo, als einer der wichtigsten Vertreter der postmodernen Literatur jährlich ein heißer Kandidat für den Nobelpreis, hat mit seinem 17. Roman ein bedrückendes, mitunter rätselhaftes Kammerspiel verfasst. Der US-Schriftsteller, ohnehin ein Meister der Verdichtung, kommt diesmal mit knapp 100 Seiten Text aus. Vieles lässt sich erst durch intensivere Beschäftigung mit dem Geschriebenen herausfinden bzw. interpretieren. Vieles bleibt kryptisch, etwa wenn die Figuren Sätze wie "Die Drohnen sind autonom geworden" sagen oder über Einstein philosophieren.

Im Jahr 2022 hat DeLillo "Die Stille" angesiedelt, das Ende naht also, Covid-19 war nur das Vorspiel. Zwei Monate vor der globalen Krise habe er das Buch vollendet, noch unwissend über die Pandemie, informiert der Verlag. Der Autor hatte schon immer ein Gespür für weltbewegende Veränderungen, thematisierte Terrorismus, Wirtschaftskrisen und Katastrophen - und vor allem, wie sich das auf die Seelen der Menschen auswirkt. "Das Leben kann so interessant sein, dass wir ganz vergessen, Angst zu kriegen", heißt es an einer Stelle in "Die Stille".

Im ersten Teil des Romans sitzen ein Mann und eine Frau, auf dem Rückweg aus Europa in die USA, in einem Flugzeug. Sie wollen nach der Landung zu Freunden, um in deren Wohnung gemeinsam den Super Bowl anzusehen. In Manhattan warten bereits die Physikprofessorin Diane, ihr Mann Max und Martin, ein ehemaliger Schüler, auf die beiden und auf den Anpfiff. Doch plötzlich wird der Bildschirm schwarz. Auch die kleinen Monitore im Flugzeug fallen zeitgleich aus, die Maschine stürzt beinahe ab. Einen Katastrophenbericht liefert DeLillo aber nicht, er lässt vieles offen, deutet an, der Zusammenbruch der Techno-Zivilisation manifestiert sich in den Dialogen, Monologen und Gedanken.

Das Paar überlebt, findet sich in der Wohnung der Freunde in Manhattan ein. Der Roman ändert seine Struktur, das Kammerspiel wird intensiver und verstörender, die Gespräche und Gedanken sind noch abstrakter und surrealer, eine Manifestation der Hilflosigkeit, Sprache und Erzählweise passen sich der Auflösung der Ordnung an und zerbröseln. Die Hintergründe bleiben weiter mysteriös, auch nachdem eine der Figuren eine Erkundung nach draußen gewagt hat. Was er da gesehen hat, mag ihn zutiefst erschüttert haben, Bericht davon legt er keinen ab. "Sind wir ein Experiment, das zufällig gerade auseinanderbricht, ein Plan, den Kräfte außerhalb unserer Kalkulation in Gang gesetzt haben?"

DeLillo wirft messerscharfe Beobachtungen in den Raum, seine Sätze erfordern eine intensive Auseinandersetzung und Aufmerksamkeit, das Abstrakte gilt es ins Reale zu transformieren. Wie Flashbacks flackern Gedanken auf, kleine Gesten beschäftigen den Autor mehr als "das große Ganze". Wie seine Figuren versuchen, das Geschehen zu begreifen, ist beängstigender als ein knalliger Weltuntergangsroman. Frank Heibert hat DeLillos charakteristisch nüchtern wirkenden und doch faszinierenden Stil seit dem Meisterwerk "Unterwelt" (1997) akkurat ins Deutsche übertragen - auch diesmal leistet er ganze Arbeit, nur das häufige "Gucken" mag den österreichischen Leser irritieren, doch eine Irritation ist "Die Stille" ohnehin im Ganzen.

(S E R V I C E - Don DeLillo: "Die Stille", Deutsch von Frank Heibert, Kiepenheuer & Witsch, 112 Seiten, 20 Euro)