Devisen Wien (Vormittag): Euro grenzt Verluste gegen US-Dollar ein

Der Euro hat am Montagvormittag seine morgendlichen Verluste gegenüber dem US-Dollar etwas eingegrenzt. Er tendierte gegen 11.00 Uhr bei 1,1641 Dollar, nach 1,1626 Dollar in der Früh. Am Freitagabend hatte die Gemeinschaftswährung noch bei 1,1650 Dollar gelegen.

Die US-Währung bleibe aufgrund der Ungewissheit über den Wahlausgang in den Vereinigten Staaten gefragt, hieß es zuletzt am Markt. Die Unsicherheit treibe Anleger in sogenannte sichere Häfen wie den US-Dollar. Zudem werde die US-Notenbank Federal Reserve diese Woche über ihre Geldpolitik entscheiden.

Marktbeobachter der Commerzbank sprachen sich unterdessen dagegen aus, den Gerüchten um Fortschritte in den Handelsgesprächen zwischen der Europäischen Union und Großbritannien zu viel Aufmerksamkeit zu schenken. Experte Ulrich Leuchtmann hält es inhaltlich für verfrüht, dem Optimismus des Marktes uneingeschränkt zu folgen. Aus seiner Sicht ist die angedeutete Einigung bei den Fischerei-Rechten im Vergleich zu den anderen strittigen Fragen eher unwichtig für die Frage, ob es nach dem Brexit zu Chaos kommen wird.

An Konjunkturdaten stehen zum Wochenstart die Unternehmensumfragen der Institute Markit und ISM an. Es geht um die Stimmung im Industriesektor sowohl in Europa als auch in den USA. Die bereits am Vormittag veröffentlichten Daten aus der Eurozone deuten laut IHS Markit auf eine weitergehende Erholung der Industrie im Oktober hin. Der entsprechende Indikator für die Einkaufsmanager lag demnach so hoch wie seit gut zwei Jahren nicht mehr.