Devisen Wien (Vormittag): Euro bleibt im Minus gegen US-Dollar

Der Euro hat sich am Mittwochvormittag gegenüber dem US-Dollar weiterhin mit Abgaben präsentiert, diese jedoch geringfügig eingegrenzt. Nachdem er am Vorabend noch bei über 1,17 Dollar gelegen hatten, notierte die Gemeinschaftswährung gegen elf Uhr bei 1,1674 Dollar. In der Früh lag sie bei 1,1640 Dollar.

Der Ausgang der US-Präsidentenwahl ist nach wie vor offen: Die an den Finanzmärkten zuletzt gespielte "blaue Welle", also ein klarer Sieg des Demokraten Joe Biden, blieb nach den bisher bekannten Ergebnissen aus. Stattdessen könnte es sich deutlich länger hinziehen, bis ein endgültiger Sieger feststeht. Der Dollar legte zu, weil er als weltweite Reservewährung in unsicheren Zeiten oft nachgefragt wird.

Der amtierende US-Präsident Donald Trump ging zuletzt auf Konfrontationskurs und erklärte sich noch vor einem Ergebnis zum Sieger der Wahl. Er will nun eine weitere Auszählung von Stimmen vom Obersten Gericht der Vereinigten Staaten stoppen lassen. Die US-Demokraten haben darauf angekündigt, sich juristisch in Stellung zu bringen.

Seitens Konjunkturdaten rückten Einkaufsmanagerindizes aus der Eurozone in den Fokus. Jenes Barometer, der die Geschäfte von Industrie und Dienstleistern zusammenfasst, fiel im Oktober zum Vormonat um 0,4 auf 50,0 Punkte, wie aus der kürzlich veröffentlichten Firmenumfrage des Instituts IHS Markit hervorgeht. Damit liegt das an den Finanzmärkten stark beachtete Barometer genau auf der Wachstumsschwelle von 50.