Devisen Wien (Nachmittag): Euro wieder über Marke von 1,17 US-Dollar

Der Euro hat am Mittwochnachmittag gegenüber dem US-Dollar aufgewertet. Nachdem er in der Früh unter der Marke von 1,17 Dollar gelegen hatte, notierte die Gemeinschaftswährung um 15 Uhr bei 1,1712 Dollar und damit wieder darüber.

Der Hauptfokus lag am heutigen Handelstag auf den Ausgang der US-Präsidentschaftswahlen. Der amtierende Präsident Donald Trump erklärte sich in einem öffentlichen Auftritt zum Wahlsieger und sprach aufgrund der weiterhin laufenden Stimmenauszählung von "Betrug". Zudem kündigte er an, vor das oberste US-Gericht - den Supreme Court - ziehen zu wollen. Eine übereilte Erklärung des eigenen Wahlsieges durch Trump war im Vorfeld erwartet worden. Herausforderer Biden reagierte gelassener und forderte seine Anhänger auf, geduldig zu sein.

Unter anderem fielen die Blicke zudem auf den US-Bundesstaat Michigan. Dort stehen laut Aussagen der demokratischen Staatssekretärin Jocelyn Benson "Hunderttausende" Stimmen aus. Sie könnten den Ausgang der Wahlen maßgeblich bestimmen.

Noch am Vormittag hatten die Unsicherheiten um die Wahlen den Dollar auf breiter Front gestärkt. Die US-Währung gilt in Krisenzeiten als sicherer Hafen.