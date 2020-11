Devisen Wien (Nachmittag): Euro über der Marke von 1,18 US-Dollar

Der Euro hat am Donnerstagnachmittag gegenüber dem US-Dollar weiter aufgewertet und kletterte damit über die Marke von 1,18. Nachdem er in der Früh 1,1740 Dollar gelegen hatte, notierte die Gemeinschaftswährung gegen 15.10 Uhr bei 1,1830 Dollar.

Marktbeobachter verwiesen auf eine starke Stimmung an den internationalen Finanzmärkten. Die globale Reservewährung US-Dollar wurde aufgrund einer höheren Risikoneigung der Anleger weniger stark nachgefragt.

Die jüngsten US-Arbeitsmarktzahlen lieferten in den Devisenhandel kaum sichtbare Auswirkungen. Die Corona-Krise belastet den Jobmarkt in den USA weiter stark, erneut haben Hunderttausende Arbeitslosenhilfe beantragt. In der vergangenen Woche betrug die Zahl der Erstanträge 751.000 und damit rund 7.000 weniger als in der Vorwoche. Experten hatten lediglich mit 735.000 neuen Anträgen gerechnet.

Im weiteren Verlauf bleibt die Geldpolitik im Fokus. Am Abend entscheidet die US-Notenbank Fed über ihren Kurs. Wegen des ungewissen Wahlausgangs werden wesentliche Kurskorrekturen nicht erwartet. Üblicherweise hält sich die Fed mit geldpolitischen Schritten in Zeiten von Präsidentschaftswahlen zurück.