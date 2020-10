Devisen Wien (Nachmittag): Euro fällt unter Marke von 1,17 US-Dollar

Der Euro hat am Donnerstag gegenüber dem US-Dollar unter die Marke von 1,17 abgewertet. Gegenwind dürften ihm überraschen positive Konjunkturdaten aus den Vereinigten Staaten geliefert haben. Kurz vor 15.00 Uhr kostete die Gemeinschaftswährung 1,1687 Dollar, nach 1,1738 Dollar in der Früh. Am Vorabend hatte sie noch bei 1,1755 Dollar notiert.

Die US-Wirtschaft machte nach dem coronabedingten Einbruch im Frühjahr im Sommerquartal wieder kräftig Boden gut. Das Bruttoinlandsprodukt (BIP) stieg von Juli bis September auf das Jahr hochgerechnet im Rekordtempo um 33,1 Prozent, wie das US-Handelsministerium mitteilte. Experten hatten lediglich einen Zuwachs um 31,0 Prozent erwartet, nach einem Minus von 31,4 Prozent im Frühjahr.

Auch Arbeitsmarktdaten fielen besser aus als erwartet. In der Woche bis 24. Oktober lag die Zahl der Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe bei 751.000. Volkswirte hatten mit 770.000 Erstanträgen gerechnet.

Vonseiten der Europäischen Zentralbank (EZB) gab es dagegen keine Überraschung. Sie behielt den Zinssatz unverändert und den Prognosen entsprechend bei null Prozent. Allerdings teilten die Währungshüter mit, die im Dezember erwarteten neuen Wirtschaftsprognosen ihrer Volkswirte würden eine genauere Einschätzung der Konjunkturaussichten ermöglichen. Auf dieser Grundlage werde sie nötigenfalls ihre Instrumente anpassen, um auf die Entwicklungen zu reagieren.